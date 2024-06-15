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南消一大隊家戶訪視　推廣防範電器火災觀念保障居住安全

▲南消一大隊新營消防隊帶領新營防火宣導隊，至轄內民眾家中實施防火宣導，並協助檢視臥室與客廳電氣使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消一大隊新營消防隊帶領新營防火宣導隊，至轄內民眾家中實施防火宣導，並協助檢視臥室與客廳電氣使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了提高民眾的防火意識，減少居家火災發生，南消一大隊新營消防隊帶領新營防火宣導隊，至轄內民眾家中實施防火宣導，使用電氣火災消防安全診斷表，針對電氣火災進行詳盡講解，並協助檢視臥室與客廳電氣使用安全，消防員用心向民眾傳授防火觀念，提供改善建議。

居家火災的發生往往出乎意料且後果嚴重，而其中電氣火災居於住宅火警的前三名。新營消防隊表示，防火宣導的目的是讓民眾了解潛在的危險，學會正確使用電器並掌握火災發生時的應對方法，從而在日常生活中有效避免火災的發生。

▲南消一大隊新營消防隊帶領新營防火宣導隊，至轄內民眾家中實施防火宣導，並協助檢視臥室與客廳電氣使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首先向居民們講解了電器火災的常見原因及預防措施，電線老化、插座過載和電器設備故障皆是電氣火災的主要誘因，應定期檢查家中電線和插座，避免過度負荷使用，並在使用電器時保持警惕，隨時注意其運行狀態。倘若電器不慎著火時，應立即切斷電源，並使用乾粉滅火器、二氧化碳滅火器或滅火毯進行撲滅，切忌使用水或泡沫滅火器來滅火，以免造成觸電危險，若火勢較大或無法控制，應立即撤離現場並撥打119求助。

▲南消一大隊新營消防隊帶領新營防火宣導隊，至轄內民眾家中實施防火宣導，並協助檢視臥室與客廳電氣使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外也針對家中的臥室與客廳電器使用的安全性提出具體建議如下：1.臥室內床頭燈和手機充電器等常用電器不要長時間插著。2.避免使用劣質充電設備。3.注意電器的擺放遠離床鋪或衣櫥等易燃物品。4.電線不要被重物壓住或繞在家具上。5.客廳、廚房中，冰箱、電鍋、微波爐等高功率電器禁用同一條延長線，以防止延長線插座過載引發火災。6.長時間不使用的電器應拔掉插頭，以避免電器長時間待機引發的安全隱患。

▲南消一大隊新營消防隊帶領新營防火宣導隊，至轄內民眾家中實施防火宣導，並協助檢視臥室與客廳電氣使用安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一大隊大隊長陳博文表示，轄區消防隊每月皆會安排居家訪視，向民眾宣導防火觀念，讓社區住戶對防火有了更深入的了解，並意識到了日常生活中一些容易忽視的安全隱患。

消防局局長李明峯表示，居家安全無小事，防火意識要從每個家庭做起，消防隊的居家訪視勤務，正是一次有效的知識普及和安全隱患排查，讓更多居民認識到防火的重要性並掌握基本的防火技能，相信通過大家的共同努力，一定能有效預防火災，守護家園的平安與幸福。

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