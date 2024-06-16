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提升繩索救援經驗值　南消二大辦理玉井義消山域搜救專業訓練

▲台南市消防局第二大隊在玉井分隊，辦理玉井義消山搜分隊年度「山域搜救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊在玉井分隊，辦理玉井義消山搜分隊年度「山域搜救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市玉井、楠西及南化等郊區鄰近知名登山步道及景點，常常發生民眾在登山及健行時，偶有體力不支或不慎跌倒摔傷等意外，在面對日益複雜的救援環境下，16日消防局第二救災救護大隊在玉井分隊辦理玉井義消山搜分隊之年度「山域搜救專業訓練」。

▲台南市消防局第二大隊在玉井分隊，辦理玉井義消山搜分隊年度「山域搜救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

訓練進行了一系列繩索救援技術課程，除了個人裝備與公用器材複習之外，此次更包括：繩索行進、固定點架設及滑輪拖拉系統等進階專業救助訓練，不斷致力提升義消成員的專業救援技術。

▲台南市消防局第二大隊在玉井分隊，辦理玉井義消山搜分隊年度「山域搜救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

玉井山搜係自2010年成軍至今，成員由玉井、楠西及南化居民組成，主要熱衷山域搜救協勤，因此本次定期訓練內容對此琢磨，於室內部分，講授繩索救援技術的全面介紹，並參考各縣市之實際救援案例加深印象，在室外方面，亦分享情境如何在困難地形中設置固定點、使用滑輪系統進行拖拉...等以團隊作業導向，透過定期訓練複習這些技能，日後對於在山區或崎嶇地形進行救援任務將至關重要。

▲台南市消防局第二大隊在玉井分隊，辦理玉井義消山搜分隊年度「山域搜救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了技能訓練，分隊還安排了模擬救援場景演習，讓義消在模擬的緊急情況下進行實戰操作，從而提升其應變能力和實戰經驗，適當強度訓練不僅增強了義消的技術水平，也提高了團隊協作的效率和應變能力，有助於輔佐警消在救災現場之各種作業。

市長黃偉哲指出，消防救災裝備日新月異，平時需有很扎實的訓練，加上反覆熟悉新裝備器材並更新使用方式及觀念，以備災時之需，可望更保障救災安全。

▲台南市消防局第二大隊在玉井分隊，辦理玉井義消山搜分隊年度「山域搜救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

局長李明峯表示，義消玉井山搜分隊這一系列訓練，讓民眾對當地的應急救援能力更加增信心，持續的專業訓練可提升義消面對災害挑戰的準備，特別感謝義消夥伴犧牲假期自假參與訓練，也呼籲熱血青年加入義消或山搜義消，共同為地方安全盡一份心力。

▲台南市消防局第二大隊在玉井分隊，辦理玉井義消山搜分隊年度「山域搜救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，繩索救援存在風險，每趟情境全然不同，除近期獲捐贈相關救援裝備器材，提升同仁出勤便利性及出勤安全之外，本次也藉由定訓精進警義消弟兄繩索救援技術和默契，以利實務搶救希能更得心應手，透過寶貴的訓練經驗，學一分救災安全知識，多十分出勤平安。

▲台南市消防局第二大隊在玉井分隊，辦理玉井義消山搜分隊年度「山域搜救專業訓練」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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