南消南化分隊　聯手南化區衛生所假日廣場防災宣導

▲台南市南化區衛生所，22日於南化假日廣場舉辦「一同守護健康支持無菸環境暨魔術表演」活動，並結合第二大隊南化消防分隊防災宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南化區衛生所為因應2024年世界無菸日主題「保護孩童，避免菸商干擾」，於22日星期六，於南化假日廣場舉辦「一同守護健康支持無菸環境暨魔術表演」活動，說明紙菸、新型菸品電子菸、二手及三手菸皆會導致人體免疫系統受損及其他肺部疾病，並結合第二大隊南化消防分隊防災宣導。

除了支持無菸環境，為使民眾加深消防防災觀念，南化消防分隊特別針對『CPR及哈姆立克法』、『滅火器使用』、『火場避難原則』、『勿在居室內吸菸』及其他如煮食不慎、電器火災、公共場所消防安全診斷、長者居家消防安全診斷、住宅用火災警報器、其他易招致火災情況暨義消招募等主題進行防火防災宣導，尤其勿在寢室抽菸除了健康考量更避免火災發生，加強大家的用火安全觀念。

市長黃偉哲表示，夏日天氣炎熱須注意用火用電安全，此次南化區衛生所舉辦支持無菸環境活動，除了宣導菸品對人體造成之危害，菸品中的化學物質對幼兒的身體和大腦發育亦有損害，會導致智力和學習能力下降，且於居室內抽菸可能導致火災之情況，更體現居家防災安全觀念之重要。

消防局李明峯局長表示，住宅易生火災原因除了煮食不慎及電器火災外，使用蚊香或吸菸、菸蒂等其他日常用火，亦常成為釀災原因，避免因一時健忘造成火災，需注意人離火熄提昇住宅防火安全。

消防局第二大隊王騰毅大隊長表示，二大隊透過這次的活動進行防火防災宣導，若發生災害時，初期滅火可使用滅火器、並推廣避難逃生原則要領，及平時用火安全觀念，來加深社會大眾消防防災觀念。