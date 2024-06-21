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基隆消防救災實兵演練　保障城際轉運站安全

▲基隆消防救災實兵演練 保障城際轉運站安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局出動雲梯車演練人員逃生避難。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於19日下午，在「城際轉運站」舉行救災實兵演練，本次演練動員仁愛、信二、安樂、七堵、中山等5個分隊及消防局RIT（Rapid Intervention Team）快速救援小組，派遣各式消防車15輛、警消人員32名前往參加，由第一大隊大隊長許喬閔擔任指揮官。

基隆市消防局指出，本次實兵演練前，由城際轉運站人員啟動「自衛消防編組」機制。當火災發生第一時間，滅火班、通報班及避難引導班人員，就要迅速啟動應變，包括確認火災訊號、進行初期滅火、通報緊急情況，並引導旅客或員工疏散到安全區域。演練過程逼真務實，消防局在演練過程中同時加入消防人員受傷待救、落實人員清點回報的救災安全管理情境，增加演練難度和真實性，提升整體搶救效率並驗證安全回報機制。

「城際轉運站」為地上3樓的RC連棟建築物，一樓為部分店家、二樓為車站大廳及商場百貨、三樓則為餐飲場所，總樓地板面積約1千3百多平方公尺。演練狀況模擬3樓機房起火，1位民眾受困三樓，由消防人員進行入室搜救，同時部署雲梯車確認受困待救人員，過程中使用共生面罩，以防止受困民眾再度遭受濃煙侵害。

基隆市消防局表示，本次演練也模擬一名消防人員因空間迷失呼喊Mayday求救的情境，由RIT快速救援小組立即入室搜救。演練過程中災害搶救科長蘇元鏞另外下達特別突發狀況，模擬消防人員3名人員在搶救結束後，發現仍有人員受困，由指揮官再次編組8名消防人員入室搜救的情境。

基隆城際轉運站整合台鐵、國道客運、公路客運及市區公車站區與動線。消防局長游家懿表示，藉由務實的搶救演練，可提升城際轉運站的整體防護力，同時消防人員可熟悉現場，提升救災技能，將災害損失降到最低！

►聽Podcast ＃我在案發現場

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