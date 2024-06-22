先刷卡代付「收錢會扣回饋？」　答案一面倒！網給1建議：就賺

▲原PO覺得扣不扣回饋很兩難。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

刷信用卡多會拿到回饋，如果先刷卡代付錢，事後會不會把回饋扣給朋友？近日有網友發文表示，她之前因為擔心朋友會抱怨回饋問題，所以若由她先刷卡，收錢都會扣掉回饋，不過她後來發現其他朋友好像也不會特別扣掉，所以想知道大家通常會怎麼做？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「先代結帳的刷卡回饋會扣掉給朋友嗎」為標題發文拋問，刷完卡要算錢時，大家會扣掉回饋嗎？還是刷多少就收多少錢？像是代訂機票可能會回饋不少錢，會扣掉還是默默收下？

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原PO坦言，她因不想被朋友抱怨回饋問題，所以都會扣掉，不過她近來則注意到，若由朋友代刷，似乎都不會特別扣掉回饋，大家碰到類似狀況時，都會怎麼做？這件事對她而言實在兩難。

貼文曝光後，底下網友大多回應，「不會耶，跟朋友有時候都會互相刷，不會特別去問回饋，如果連回饋都要計較，我就會覺得跟這個人相處有點累」、「不會，太麻煩，根本懶得算」、「沒卡刷要我先付還要賺我的回饋，是不是哪裡怪怪的」、「不會，因為有回饋也有刷卡手續費，你會算刷卡手續費給他們嗎」。

也有網友表示，「小筆不扣，大筆的會，大家一起省錢」、「大筆的會，一起刷機票回饋300多就有扣掉」、「機票這種大筆的會，吃飯這種小筆的我是不會扣」。還有網友建議，「問有沒有人要先刷，沒人要先刷就心安理得的賺回饋吧」、「不會，都會問說有沒有人要刷？沒有才會我刷，不過發票中獎會」。