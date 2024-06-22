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南消救護人員真有才　獲選2024國際急診醫學年會成果刊登

▲台南市消防局救護人員與永康奇美醫院急診醫師緊密合作，成功投稿至2024第23屆國際急診醫學年會(ICEM)，成功發表兩篇研究成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局救護人員與永康奇美醫院急診醫師緊密合作，成功投稿至2024第23屆國際急診醫學年會(ICEM)，成功發表兩篇研究成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局救護人員與永康奇美醫院急診醫師緊密合作，成功投稿至2024第23屆國際急診醫學年會(ICEM)，成功發表兩篇研究成果，分別探討了兒科照護的挑戰與展望及胸部鈍挫傷的創傷案例，均獲選在國際研討會上進行海報發表，彰顯台南市在提升急救醫療服務方面的努力與成就。

此次投稿的研究之一，由和緯高級救護隊顏維廷、佳里分隊陳鵬文與永康奇美醫院陳怡婕醫師合作，題為《面對兒科照護的挑戰與未來展望：以台南市為例》，詳細分析台南市在兒科急救方面所面臨的挑戰，包括資源分配、急救設施的完善以及培訓專業兒科急救人員的必要性。該研究提出了一系列的建議和展望，旨在提升兒科急救護理的質量和效率。

另一篇研究，同樣由和緯高級救護隊顏維廷、永康奇美醫院林毅醫師與陳泓誌醫師合作，以創傷案件《救護技術員洞察關鍵線索：心臟鈍挫傷的挑戰》為題做分析，深入探討了在到院前急救中處理胸部鈍挫傷的技術與策略。高能量碰撞事故可能對患者構成致命威脅，初期無典型症狀，需反覆評估檢查。在沒有影像儀器輔助的狀況下，救護技術員的專業評估和應變能力在危急生命胸部鈍挫傷早期診斷和治療中扮演關鍵角色。

此次和緯高級救護隊顏維廷及永康奇美醫院陳怡婕醫師更是參加國際救護競賽榮獲優等，這兩篇研究能被選中進行海報發表，標誌著救護人員和急診醫師的辛勤工作、專業知識和致力於改善患者治療效果的承諾得到了國際認可。海報發表為台南市的急救專業人員提供一個向全球醫學專家分享其研究成果的機會，促進國際間的合作與知識交流。

▲台南市消防局救護人員與永康奇美醫院急診醫師緊密合作，成功投稿至2024第23屆國際急診醫學年會(ICEM)，成功發表兩篇研究成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市市長黃偉哲對救護人員和急診醫師的成就表示自豪，此一成就彰顯了我們急救人員和醫療專業人士的卓越技能和奉獻精神。他們的創新工作不僅提升了我們城市的急救服務，還為全球急救醫學的進步做出了貢獻。

消防局長李明峯也對團隊表示讚賞，我們的救護人員和醫療合作夥伴展現了對緊急醫療照護的努力和不斷學習的非凡承諾。這次在國際層面的認可是他們辛勤工作和專業知識的實至名歸的肯定。我們將繼續支持我們的員工追求卓越和創新。

台南市政府消防局與永康奇美醫院的合作參加2024國際急診醫學年會，不僅為台南市帶來榮耀，也為未來急救醫療的進步鋪平了道路。他們的研究成果獲得認可，強調了持續教育、培訓和合作的重要性，以確保為社區提供最高標準的到院前急救照護。

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