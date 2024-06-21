強化儲能場所防災　南消七股志光能源公司舉辦聯合踏勘教育訓練

▲為讓消防員瞭解儲能系統相關設備及防災因應作為，台南市消防局第三大隊在志光能源公司辦理聯合踏勘與教育訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新興能源蓬勃發展，台南市「光儲合一」儲能系統案場漸多，然而儲能系統大多利用鋰電池儲存電能，一旦發生火災時，其災害特性與一般火災並不相同，為避免消防人員於救災過程中發生危害，讓消防員瞭解儲能系統相關設備及因應作為，台南市消防局第三大隊在志光能源公司辦理聯合踏勘與教育訓練。





本次教育訓練由志光能源公司鄭副總帶隊，率志光公司曹協理、聚恆公司林經理、協同能源林副理，講解案場儲能系統設備、事故發生滅火機制及消防人員到達現場處置作為，由消防局搶救科、預防科、第三大隊各分隊聽取志光能源公司簡報與現場踏勘，消防局各大隊也派員前來觀摩。

案場結合太陽能光電板及儲能設備，為光儲合一場所，可儲電池容量93.6 MWh，每個儲能櫃使用400個鋰電池模組共24個電池櫃。若有火警事故發生，儲能櫃會經由火災警報系統自動啟動儲能櫃內氣體滅火藥劑，儲能櫃外的水霧系統亦會同步撒水，能源管理系統會於火災警報系統啟動時同步通知維運人員前往察看，若發生電池熱失控時將由廠商專業人員先行斷電並評估是否開啟櫃門，消防人員到達現場後對燃燒中的櫃體與周圍出水冷卻降溫及防護，但唯有讓電池能量消耗殆盡，熱失控才會停止，所以除了現場消防蓄水池需水源充足外、消防隊之水源隊任務編組，亦須立即佔據消防栓，中繼至案場，以確保救災水源充足。

第三大隊陳坤宗大隊長表示，消防署訂有「提升儲能系統消防安全管理指引」，平時應了解儲能場所相關設備資訊及搶救動線，與業者保持聯繫，落實預防管理，持續辦理相關訓練及搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，強化救災安全及提升搶救效能。

消防局李明峯局長表示，為達到我國「2050淨零排放路徑」目標，綠能發電結合儲能是目前國內日漸發展的趨勢，每個案場設備也不盡相同，相對在安全的議題上不容忽視。所以在前端，先要有完善的法規規範以及儲能設備的安全防護設計，才能保障後續消防人員的救災安全。