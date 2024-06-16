中壢告別「最醜車站」新站正式啟程！　鄭文燦：過去努力值得了

▲前桃園市長鄭文燦出席中壢新站開工典禮。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

記者郭運興／台北報導

曾獲封「最醜車站」的台鐵中壢車站，配合鐵路地下化改建工程，15日正式熄燈拆除。交通部鐵道局今（16日）舉行中壢車站動土祈福典禮暨臨時前站啟用，身為前桃園市長的新任海基會董事長鄭文燦受邀出席。鄭文燦表示，桃園鐵路地下化邁向成功，令人覺得過去努力都值得了。他也感謝，當年蔡英文總統的大力支持，還有張善政市長的市府團隊。建設不分顏色，一起努力，讓這座城市變得更好。

鄭文燦於臉書表示，中壢新站，啟程！昨天晚上，大家用熱鬧的歌舞，一起歡送中壢舊站。今天早上，大家用興奮和感恩的心情，迎接中壢新站的啟程。他指出，桃園鐵路地下化將近18公里，沿途將改建既有的桃園、內壢、中壢等3座車站，另新建位於新北市的鳳鳴，以及位於桃園市的中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站。

鄭文燦說，他在擔任桃園市長時，為了降低地方財政負擔，向中央爭取比照高雄鐵路地下化，由地方負擔25%、中央負擔75%，感謝當時的行政院長蘇貞昌院長的支持，在2020年9月核定，正式啟動桃園鐵路地下化工程。

鄭文燦認為，改建中壢車站，是一項非常不容易的工程。中壢站是台鐵全國旅運量排行第三的大站，每日旅運量高達4.7萬，僅次台北站及桃園站。由於基地小、周遭人口密集、通勤量大，因此工程團隊採取「半半施工」的策略，也就是一半的範圍先施工，另一半繼續維持營運，所以他要非常感謝全體工程團隊，包括交通部鐵道局、台鐵公司以及桃園市政府團隊。

鄭文燦透露，未來，鐵路地下化完工後的中壢車站，將會成為「三鐵」共構的交通樞紐，包括桃園捷運綠線、機場捷運線和鐵路地下化都會在中壢車站交會。政府也規劃中壢車站預辦登機的空間，在中壢車站搭乘機捷也能享有預辦登機的服務。與車站共構的大樓，規劃為複合性商業空間，為中壢市區帶來嶄新的風貌。

鄭文燦說，看著桃園鐵路地下化終於一步步邁向成功，令人覺得過去的努力都值得了。鐵路地下化工程，消除了20座平交道、8座陸橋、8座地下道，讓桃園、中壢兩大市區的前後站能夠打通，縫合被鐵道隔閡的市區，進而融合成一個百萬人口的核心都會區，是桃園轉大人的百年建設。原本地面上的鐵道路廊，將會騰空改建成林蔭大道，與台一線平行，成為連結桃園和中壢的綠色動脈。

最後，鄭文燦感謝，當年蔡英文總統、蘇貞昌院長的大力支持，以及交通部李孟諺部長帶領的鐵道局、台鐵公司團隊，還有張善政市長帶領的桃園市府團隊。中央地方攜手，建設不分顏色，只有付出努力和汗水，才會有市民朋友的肯定，大家一起努力，讓這座城市變得更好！

▼中壢臨時站。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）