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台鐵「最醜車站」熄燈！中壢臨時站今啟用　6:24開出首班車

▲▼台鐵公司出動逾300人進行切換工程，中壢臨時前站順利啟用。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司出動逾300人進行切換工程，中壢臨時前站順利啟用。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

配合鐵路地下化改建工程，有「最醜車站」之稱的台鐵中壢車站昨(15日)晚發出末班車駛離後，關站熄燈並拆除，台鐵公司與鐵道局連夜完成中壢臨時前站的切換工程作業，今日上午6時24分首班車準點到開，臨時站正式啟用。

台鐵公司與鐵道局昨夜間跨次日進行路線切換及站務設備遷移，包含中壢站南北兩端東、西正線、撥道、道岔、電力、號誌（含聯鎖條件、平交道作動）、行車控制等系統全更新，另新站站房、售票、自動閘門、旅客諮詢系統也同步啟用。

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▲▼台鐵公司出動逾300人進行切換工程，中壢臨時前站順利啟用。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司出動逾300人進行切換工程，中壢臨時前站順利啟用。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司本部成立「一級應變小組」，現場成立北區應變分組，由北區營運處長王兆賢率運安處、台北工務段、台北機務段、台北電務段、台北電力段、台北運務段、中壢站等單位，執行切換及搬遷工程，動員超過300人。

各類大型機械包含大型及中型砸道車、電力及工務維修車、怪手、電力機車等達25輛，發揮北區營運處協調統合的效能；所有工程於今天上午6時15分完成，上午6時24分首班車1107次準點到開，中壢臨時前站正式啟用營運。

▲▼台鐵公司董事長杜微巡視中壢南北二端切換工地，及中壢臨時前站設施。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司董事長杜微巡視中壢臨時前站切換工程。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微昨晚11時30分也赴中壢臨時前站現場，巡視中壢南北二端切換工地，以及中壢臨時前站設施。杜微表示，未來在鐵道局執行桃地計畫期間，中壢臨時前站將發揮功能，持續提供旅客良好的服務。

台鐵公司表示，臨時前站雖是因應鐵道局「桃地計畫」所興建的臨時性車站，但仍以鋼構材為基材，具永續利用的效益，且前站採進、出站分流理念，減少人流交織；站內也引進商業空間，活絡旅運需求，同時建構無障礙環境，滿足通用行旅特性。

▲▼台鐵公司出動逾300人進行切換工程，中壢臨時前站順利啟用。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司董事長杜微(右)巡視中壢南北二端切換工地，及中壢臨時前站設施。（圖／台鐵公司提供）

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