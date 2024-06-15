全台「最醜車站」中壢火車站熄燈　藍綠臉書發文告別！期華麗轉身

▲中壢火車站熄燈！副市長蘇俊賓臉書發文告別！（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

配合桃園鐵路地下化計畫，被網友票選譏稱是全台「最醜車站」的桃園市中壢火車站，6月16日舉行中壢新站開工典禮暨臨時前站啟用；中壢火車站15日晚間熄燈，連日來留言牆被貼爆，藍、綠政壇人士副市長蘇俊賓、前市長鄭文燦等各方人士紛紛於臉書發文告別中壢站！

▲副市長蘇俊賓手繪中壢火車站外貌。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）



副市長蘇俊賓臉書指出，身為全國旅客運量排名第三的中壢火車站，不算大的站體、擁擠的月台和通道，還有那令人難忘的階梯，應該承載著許多人的回憶吧！有人說她是台灣最醜的車站，總是被和雜亂聯想在一起，然而，以中壢車站的角度，這可是不公平的！

以她有限的空間，承載著和自身量體完全不合比例的運量，這麼多年，還是可以一次次達成任務，對於台鐵、對於在地民眾，是如此的不可或缺，我甚至覺得可以說，這一代的中壢車站，是台鐵C P值最高，貢獻最大的車站。車站月台，總是承載著複雜心情故事的地方，陪伴著我們每個聚首與分離…

▲中壢火車站因為空間狹小、設備陳舊，曾經被票選為最醜車站。（圖／擷取自鄭文燦臉書）

前市長鄭文燦也在臉書發文指出，今天是中壢車站營運的最後一天。

1891年，縱貫鐵路台北至新竹間通車，「中壢火車碼頭」同時啟用營運。

1896年7月5日，改名為「中壢驛」。

中壢車站，承載了數個世代中壢人的記憶，在明天，即將華麗轉身。

▲留言牆被貼爆。（圖／擷取自鄭文燦臉書）

鄭文燦臉書說，他在桃園市長任內，向行政院爭取鐵路地下化，行政院於2020年9月核定，將改建既有的桃園、內壢、中壢等3座車站，另新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤車站。

未來，鐵路地下化完工後的中壢車站，將成為「三鐵」共構的交通樞紐，包括：桃園捷運綠線、機場捷運線和台鐵。與車站共構的大樓規劃為複合性商業空間，為中壢市區帶來嶄新的風貌。

中壢車站雖然因為空間狹小、設備陳舊，曾經被票選為最醜車站，但仍然是無數中壢人的求學、工作、旅遊的必經之路，已成為中壢人生活不可或缺的一部分。

雖不完美，但仍是我們永遠的回憶。鄭文燦強調16日會出席中壢新站啟用典禮，一起見證中壢轉型的歷史時刻。