中壢火車站鐵路地下化今動土　砸千億拚2030年底完工

▲中壢火車站軌道切換工作進行切軌作業。（圖／鐵道局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園鐵路地下化工程持續推動，其中「CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程」於今(16日)上午11時舉行動土祈福典禮，交通部長李孟諺、桃園市副市長蘇俊賓等人出席，李孟諺期許未來中壢地下車站施工順利，早日完工提供更便捷舒適的鐵路運輸服務。

台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫於2020年9月奉行政院核定綜合規劃報告，路線北起新北市鶯歌區鳳鳴陸橋南至桃園市平鎮區台66線，改建3座既有車站(桃園、內壢、中壢)，新建5座通勤車站(鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮)，全長17.9公里，總建設經費約1048億元，計畫期程至2030年底。

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▲CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程舉行動土祈福典禮。（圖／鐵道局提供）

鐵道局指出，桃園鐵路地下化計畫最關鍵的中壢車站鐵路地下化工程，受台鐵及機場捷運延伸線地下隧道重疊施工影響，需新建臨時前站將營運中的中壢火車站遷移，騰出舊站所在位置讓機場捷運延伸線及中壢地下車站進行施作，不僅解決施工瓶頸，亦降低施工風險。

鐵道局表示，中壢臨時前站整合先前啟用的臨時後站跨站天橋，維持前後站的聯通，提供快速及便捷的旅運服務，亦保存中壢車站都市發展的動力，主要包含車站大廳、機車停車場及臨時行李房等建築。

▲中壢臨時前站啟用揭幕。（圖／鐵道局提供）

鐵道局強調，中壢車站臨時前站啟用，可減輕旅客進出受鐵路地下化施工的干擾，嶄新的站體及服務設施提供旅客更優質的搭乘體驗。李孟諺致詞肯定施工團隊如期如質完成中壢臨時前站，也期許未來中壢地下車站施工順利。