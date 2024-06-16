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剪收票員擬試辦「四輪三班」挨批變相減薪　台鐵：有共識才實施

▲▼民眾使用台鐵TPASS 專用通道。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台鐵傳出擬評估剪收票人員試辦四輪三班，恐讓加班費收入減少。（示意圖／記者陳煥丞攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化人力招募不如預期，起薪太低、要配合輪班且無公務員資格，讓「鐵飯碗」生鏽，如今又傳出台鐵遭審計部要求將乘務人員旅費納入所得申報，台鐵也擬評估剪收票員試辦四輪三班落實周休二日，不過加班費恐少6千到一萬元，讓員工質疑公司化後變相減薪，台鐵則表示，工時班制變革待有共識才會實施。

台鐵公司化後人力招募仍未補足缺口，起薪太低為主因之一，未料又傳出審計單位糾正台鐵列車長等乘務人員乘務旅費未納入所得申報，台鐵今年起則將正式將員工乘務旅費納入所得申報繳稅外，還傳出台鐵正研擬評估由各車站剪收票員試辦四輪班制，落實周休二日，恐讓加班費和收入大減。

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消息一出也引發員工不滿，有員工在臉書「靠北台鐵」抱怨，乘務人員被審計部查水表，是政府很缺錢，還是只是想修理台鐵，最近四輪三班風暴再起，新進人員跟退休人數有打平就不錯了，真的有補到人？台鐵公司化不是想漲價賺錢，而是先從員工身上榨汁，員工福利沒看到，卻先被變相減薪。

▲▼台鐵傳出擬評估車站剪收票人員試辦四輪三班，恐讓加班費減少。（圖／翻攝靠北台鐵）

▲台鐵傳出擬評估車站剪收票人員試辦四輪三班，恐讓加班費減少。（圖／翻攝靠北台鐵）

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，台鐵中區營運處近日發函，提到奉公司指示，現擬評估由車站剪、收票員試辦四輪三班制，工會也立即請彰化分會和台中分會去溝通，對方告知台鐵總公司人資單位有該計畫，但台鐵與台鐵企業工會簽有團體協約，涵蓋工作條件和內容，若要推行四輪三班，必須要先跟工會協調。

陳世杰指出，台鐵在107年獲准請增人力，打算推動四輪三班是為了減少加班費開銷，但台鐵因公司化退休和優離人力很多，公司化後新進人力補不到人，仍有人力缺口，特別是攸關技術類，薪資結構太低找不到人，因此打算先在非技術類的車站人力試辦四輪三班，但依據團協必須要先跟工會協調，工會反對先推動。

陳世杰強調，台鐵許多員工靠加班費作為正常收入養家，一旦全面改四輪三班，薪點較低的員工每月加班費可能少6千到8千，薪點高一點的員工每月加班費將少一萬多元，工會認為台鐵公司應檢討新進從業人員薪水，薪資結構應調整高一點，並讓員工選擇是否要四輪三班，或維持就制輪班，讓願意加班的人加班，想休假的人休假，有多重選擇，台鐵轉型國營公司的續任人員也可選擇維持舊制正常輪三班。

▲▼台鐵,TPASS,通勤月票,通道,閘門,專用通道。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵擬評估剪收費人員先試辦四輪三班制。（示意圖／記者李姿慧攝）

對此，台鐵公司表示，台鐵公司今年第一階段進用從業人員正取756人，另備取722人，已全部分發至各單位，現場第一線剪收票人員也獲得補充，為積極辦理第二階段下半年從業人員招募及預估進用人力，爰進行現場班制及人力運用調查，絕非規劃減薪。

台鐵公司指出，台鐵為實施用人費率事業，會充分考量法規規定、整體員工薪資、員工健康及工作與生活平衡，並於工時協商取得共識後才會實施工作班制變革，目前並未要求剪收票窗口實施4輪3班制。

另台鐵也說明，審計部交通建設審計處於113年6月5日函知台鐵公司，有關乘務旅費未納入員工薪資所得申報，核與所得稅法規定未合，請台鐵公司必須補申報112年度乘務旅費所得。

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