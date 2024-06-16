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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳水扁揭一中原則中美不買單　砲轟馬英九：狡賴慣犯有什麼臉說嘴

▲▼凱達格蘭基金會19週年感恩餐會-陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前接受《時代》雜誌專訪，主張「兩岸互不隸屬」是事實，更提到前總統馬英九也曾說過，中華民國是主權獨立的國家。馬英九則回應，賴講的就是「兩國論」，既不認錯還要狡賴，刻意拉他背書。對此，前總統陳水扁16日批評，馬英九的「一中原則」，中國從不買單，遑論美國也無法接受，口出狂言設詞狡賴的就是馬英九。

陳水扁今於臉書表示，14日看見馬英九的臉書文章，題為「口出狂言，又設詞狡賴」。他深不以為然，並回敬「口出狂言設詞狡賴的是馬英九」。他認為，馬英九說中華民國包括台灣地區與大陸地區，兩岸互不承認主權，互不否認治權。這樣的論述，不是兩岸或兩國互不隸屬，又是什麼？

陳水扁再說，馬英九曾表示，根據《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，中華民國包括臺灣地區與大陸地區。立法院三讀通過《兩岸人民關係條例》，1992年時任陸委會副主委的馬英九認為，這是「一國兩區」精神的落實。

陳水扁指出，同時間國台辦發言人李慶洲抨「一國兩區」，其實質是推行「一國兩府」，與一個中國原則相違背。所謂「一國兩區」，中華人民共和國沒有背書。

陳水扁再指，馬英九現在還反問賴清德，「你認同一中原則嗎？認同中華民國憲法嗎？」問題是現在仍在世的前總統蔡英文、阿扁與現任賴總統一樣，都不認同一中原則。

陳水扁強調，中國的一中原則，依其憲法規定，台灣是中華人民共和國的一部分，不能各自表述為台灣是中華民國的一部分。1999年國台辦曾回應陸委會「特殊的國與國關係說帖」，抨擊說帖只是用「特殊性」來掩蓋「兩國論」的分裂本質。並強調海協會從來沒有承認，今後也不會接受所謂「一個中國，各自表述」。

陳水扁說，而且美國也沒有幫馬英九的「一中原則」論述背書。2007年美國在台協會台北辦事處主任楊甦棣，曾代表美國政府宣示，美方全面拒絕中華人民共和國宣稱台灣是其一部分的主張，目前仍然是美國的「一中政策」。

陳水扁直言，馬英九「口出狂言」引述的「一國兩區」、奉為圭臬的一中各表「一中原則」，中華人民共和國政府從不買單，遑論美國政府也沒辦法接受。

至於《中華民國憲法》，陳水扁強調，早已不合時宜，否則怎會有憲法增修條文凍結憲法本文？甚至國民兩黨還合作在2005年第七次修憲，把政權機關的國民大會給拿掉。如果中華民國憲法規定大陸地區的中華人民共和國也是中華民國的一部分，為什麼不在2度馬習會時公開主張？

最後，陳水扁批評，「設詞狡賴」的慣犯馬英九，如今還有什麼臉拿來說嘴的？願上蒼保佑台灣！

還想看更多...

►批賴清德口出狂言「拉我背書」　馬英九憂：兩岸關係怎走下去？

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