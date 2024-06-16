「台灣國際聲望史上最高」　林俊憲：藍白提擴權法案成國際笑話

▲林俊憲出席民進黨台南宣講。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

記者郭運興／台北報導

民進黨近日舉辦「反濫權、護民主」全台宣講，總場次估計將破百場，昨（15日）宣講活動，來到總統賴清德的本命區，台南關帝廳舉辦，引起外界關注。對此，民進黨立委林俊憲15日表示，現在的台灣，是有史以來國際聲望最高的時候。但藍白提出的「國會擴權法案」，讓台灣成為國際笑話，大家才會站出來，守護台灣得之不易的民主。

林俊憲於臉書表示，15日下午，約兩千名鄉親一起湧入台南關帝殿，共同為了「反濫權、護民主」，發出怒吼的聲音！他說，現在的台灣，是有史以來國際聲望最高的時候，台灣的民主與經濟發展得到全球支持。但藍白提出的「國會擴權法案」，只會讓台灣成為國際笑話，所以大家才會站出來，守護台灣得之不易的民主。

林俊憲認為，這場「台南宣講」，因為辦在賴清德總統的本命區，全國都在看。感謝踴躍出席的台南鄉親，以及特意南下助講的民進黨副秘書長何博文、發言人吳崢、立委吳思瑤等人，讓大家更了解反擴權的重要性。

最後，林俊憲強調，下週立法院就要審議行政院提出的覆議案，希望大家站出來，給民進黨立法院黨團更堅實的支持力量！

▼民進黨台南宣講現場畫面。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）