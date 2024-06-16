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力促台南農產觀光打進日本市場　黃偉哲快閃前橋老字號超市TSURUYA推廣

▲台南市長黃偉哲特利用週末，以24小時快閃赴該超市位於群馬縣前橋市的分店，了解芒果上架與觀光推廣情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲特利用週末，以24小時快閃赴該超市位於群馬縣前橋市的分店，了解芒果上架與觀光推廣情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲特利用週末，以24小時快閃赴該超市位於群馬縣前橋市的分店，了解芒果上架與觀光推廣情形，現場陸續有民眾駐足選購台南芒果，黃偉哲市長期待在提升台南芒果在日本銷售量的同時，也同步提升台南國際知名度。

▲台南市長黃偉哲特利用週末，以24小時快閃赴該超市位於群馬縣前橋市的分店，了解芒果上架與觀光推廣情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府積極開發農特產品銷日通路，黃偉哲市長更兩度親自率團參加東京食品展大力推廣，其中在日本成立超過百年的老牌超市TSURUYA(鶴屋)超市，曾在東京食品展時與黃市長洽談，連續2年採購台南的鳳梨與芒果上架販售，這次該超市在台南芒果產季期間辦理台南展(Tainan Fair)，除了販售台南芒果外，為了同步開拓日人來台南觀光的市場，這次活動也同步推廣台南觀光與台南400。

▲台南市長黃偉哲特利用週末，以24小時快閃赴該超市位於群馬縣前橋市的分店，了解芒果上架與觀光推廣情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南愛文芒果香氣撲鼻，甜美多汁不膩口，從田間採收、蒸熱、包裝、運送，都經過嚴謹的品管，因此交到日本消費者手上的芒果，都具備品質保證，相信夏日紅寶石的美味，一定能擄獲日本消費者的味蕾。

▲台南市長黃偉哲特利用週末，以24小時快閃赴該超市位於群馬縣前橋市的分店，了解芒果上架與觀光推廣情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長還說，透過市府團隊結合農民、業者的努力，近年台南優質農特產品包括鮮果、冷凍品、加工品等在日本逐漸受到消費者肯定，除了此次到訪的TSURUYA以外，其他包括永旺、丸久等大型連鎖超市也都開始穩定採購台南商品，顯示出台南農特產品的品質禁得起日本超市的嚴格考驗，未來台南會持續努力，將台南的好東西推廣到國外市場。

▲台南市長黃偉哲特利用週末，以24小時快閃赴該超市位於群馬縣前橋市的分店，了解芒果上架與觀光推廣情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

TSURUYA創業於1892年，在東京近郊長野縣、群馬縣等地擁有約60家左右大型連鎖超市，去年台南市應群馬縣前橋市邀請參加道之驛前橋台南祭時，TSURUYA也同步辦理芒果銷售活動，此次的台南展更以台南400Logo作為主視覺，並同步陳列台南觀光宣傳資訊，讓消費者採購品嘗台南愛文芒果的同時，也能認識台南。

▲台南市長黃偉哲特利用週末，以24小時快閃赴該超市位於群馬縣前橋市的分店，了解芒果上架與觀光推廣情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲特利用週末，以24小時快閃赴該超市位於群馬縣前橋市的分店，了解芒果上架與觀光推廣情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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