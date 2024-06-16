出席黃埔百年校慶嘆民進黨「去蔣化」　柯志恩：吃果子要拜樹頭

▲陸軍官校舉辦「黃埔建校一百周年校慶」，韓國瑜、柯志恩也到場共襄盛舉。（圖／柯志恩辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

陸軍官校於今（16日）舉行黃埔建校百年校慶活動，賴清德總統親臨高雄主持，致詞時指示定要「捍衛國家主權」，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，強調「絕不能夠敵我不分」。同樣出席的國民黨立委柯志恩則感嘆，沒有國民黨就沒有黃埔軍校，又哪有今天的民主，但民進黨卻要在軍中「去蔣」，等於掏空國軍的礎石，希望民進黨吃果子拜樹頭，心存敬畏與感恩。

柯志恩說，自己上午出席陸軍官校一百周年校慶典禮，看到來自各方的畢業校友齊聚鳳山，現場展示從黃埔創校以來的輝煌校史，其第一學期開學日由國父頒贈的訓詞就是我們國歌的歌詞，還有許多校徽、校歌和校服的展示，每一展櫃、每一軍徽和文件檔案都記載當年風起雲湧、撼動山河的熱血故事，也標記著黃埔軍魂永垂不朽、熠熠光輝。

柯志恩續指，立法院長韓國瑜也是陸官校友，幾年前韓國瑜以市長身分返回母校，今天則是以立法院院長的身分，深感台灣政壇的幻變，韓國瑜依然受到許多觀禮家屬的熱情歡迎。

柯志恩表示，今天校慶大典由總統賴清德主持，並由國防部長顧立雄陪同，一位是自稱「台獨的務實工作者」，一位則是以「轉型正義」之名，極力要在軍中推「去蔣化」的主使者。當學生分列式手持國旗、軍旗，向兩位致敬時，不知兩人可有一絲的省悟？

柯志恩提及，自己的母校政大和陸官的前身都是唯二的黨校，校訓都是「親愛精誠」，首任校長也都是蔣中正，政大搬走蔣公銅像也就罷了，但沒有國民黨就沒有黃埔軍校，沒有黃埔軍魂的守護，中華民國也不可能屹立至今，而若非國家的庇蔭和國軍的捍衛，又哪來台灣今日的民主？又哪有民進黨的執政？

柯志恩強調，陸官是國軍建軍的基石，民進黨要在軍中「去蔣」，等於掏空國軍的礎石、褻瀆忠貞的軍魂，牽一髮而動全身，歷史就是歷史，飲水思源，吃果子拜樹頭，希望民進黨給予尊重，心存敬畏與感恩。

