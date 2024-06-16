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提升公幼教保服務品質　台南16日首招延長照顧服務人員預計錄取103人

▲台南市為全面推動公立幼兒園延長照顧服務，今年首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，16日同步於全市6個考區進行考試，預計錄取103人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市為全面推動公立幼兒園延長照顧服務，今年首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，16日同步於全市6個考區進行考試，預計錄取103人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市為全面推動公立幼兒園延長照顧服務，今年首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，已於5月31日完成報名及審查作業，計有284人報考，16日同步於全市6個考區進行考試，預計錄取103人。

▲台南市為全面推動公立幼兒園延長照顧服務，今年首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，16日同步於全市6個考區進行考試，預計錄取103人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次甄選成績將於17日開放查詢，18日完成錄取者榜示，22日進行錄取人員分發作業。透過本次進用的加置照顧服務人力，將可提供家長與幼兒更優質的延長照顧服務品質。

黃偉哲市長表示，台南市為提供雙薪家長幼兒照顧服務品質、減輕育兒負擔，自2023年度全面推出各公幼一律延長課後照顧服務到6時、1名幼生即開班，並向中央爭取降低延長照顧服務費用每小時35元，寒暑假每月不超過2000元，並獲得採納，全國皆受惠。

▲台南市為全面推動公立幼兒園延長照顧服務，今年首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，16日同步於全市6個考區進行考試，預計錄取103人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，今年中央更進一步加碼，補助台南市公立幼兒園申請加置照顧服務所需人力。預估今年暑假台南市公立幼兒園可提供家長延長照顧服務之總數達192所，佔93％，爭取教育部補助加置照顧服務人力，高達103人，為六都第二。本次甄選錄取人員會自今年暑假開始至各園服務，成為公立幼兒園重要的「生力軍」，有助於提升公幼現場的教保服務品質。

教育局表示，為了解報考者對幼兒教保及延長照顧服務的相關實務知能，因此本次甄選委員全部遴聘幼教專業人員，透過現場面試的方式進行，評分項目包括專業理念40％、專業能力30％、專業態度30％，若具有教保員資格者將於總分額外加5分，以鼓勵具有幼教專業背景人員報考，錄取人員如具有教保員資格則比照公幼教保員薪資給薪，學士畢業每月至少4萬214元。

▲台南市為全面推動公立幼兒園延長照顧服務，今年首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，16日同步於全市6個考區進行考試，預計錄取103人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局說，本次甄選結果將於6月17日下午2時起開放成績查詢，並於6月18日下午2時公布錄取名單。錄取人員訂6月22日（週六）在北區立人國小參加公開分發作業，相關資訊都將公告在台南市政府教育局網頁（https://bulletin.tn.edu.tw/），請應考者密切留意相關資訊。

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