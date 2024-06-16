反濫權宣講台北遇大雨　林右昌感謝人民站出來：藍白在走民主倒退路

▲民進黨秘書長林右昌冒雨參與反濫權宣講。（圖／林右昌臉書，下同）

記者皮心瑀／台北報導

國會改革覆議案將於21日在立法院投票表決，民進黨全台舉辦「反濫權 護民主」宣講，但16日台北場卻遇上大雨。民進黨秘書長林右昌上台表示，感謝大家在這樣的天氣站出來，藍白現在走民主倒退路，人民才是國家的主人，也希望有更多的人能夠知道法案上路後的嚴重性，這不是要挺民進黨，而是要支持台灣。

林右昌說，禮拜天下午大家應該在家裡看電視陪家人，但現在下著大雨，大家為什麼站出來，因為國會裡藍白通過濫權法案，雖然他們用國會改革包裝濫權，大家都知道是假的，民進黨才是最支持改革的，從過去國會、黨產，都是真正為國為民，民進黨團最優先提出4個法案支持國會改革，但國民黨聯手民眾黨包裝，不經討論通過法案，所以大家淋雨，就是要守護台灣民主。

林右昌說，會有這些事發生，是因藍白總召傅崐萁、黃國昌聯手，現在連民眾黨主席柯文哲都覺得要電視辯論，如果這樣為何不在立法院好好討論？連柯文哲都知道錯了，請柯文哲承認錯誤，讓民眾黨立委們在覆議案投出贊成票，把法案退回去好好討論。

林右昌指出，國會現在很奇怪，就一人說了算，就是傅崐萁，民進黨過去推改革，像是黨產條例，將不義黨產收歸國有，但國民黨現在要修回來，黃國昌都避著眼睛配合通過，這就是藍白在走民主倒退路。

林右昌表示，國會亂象大家都怕繼續下去，把台灣最驕傲的民主制度從內部破壞，所以這麼多人站出來，21日能不能阻止藍白，靠民進黨是不夠的，希望大眾能知道嚴重性，不是挺民進黨，而是支持台灣，這是很重要的關鍵時刻，所以下雨大家堅持在這，希望大家的精神能透過畫面讓更多台灣人看到，讓更多人站出來

林右昌批評，立法院要通過的這些法案是侵犯人權，現在讓立委兼檢察官、司法警察，一個人做這麼多不累嗎？這樣法案通過就可叫任何人去立院問話，問的不高興再透過表決判你罪，立院有這麼大？這還有需要辯論嗎？連高中生都走到街頭，是非很明白，不需要辯論，法案要好好一條條拿出來討論，要讓人民知道在幹嘛 ，人民才是國家的主人，大家站出來有重大的意義，感謝大家站出來，風雨生信心！