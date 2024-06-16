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賴清德演說未提「蔣中正」　回顧黃埔4大時期：少提抗日聚焦剿共

▲▼黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（圖／記者杜冠霖攝）

▲黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，總統賴清德致詞。（圖／記者杜冠霖攝）

記者陶本和、杜冠霖／高雄報導

總統賴清德16日親赴高雄主持「黄埔建校一百週年校慶」，由於兩岸激烈爭搶黃埔精神的話語權，他的演說內容備受各界關注。總體而言，賴清德雖然未提及創校校長蔣中正，但定調中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡，強調為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰的才是真陸官，沒有的則是假黃埔；另也回顧黃埔重要四大時期，並聚焦「剿共」。

兩岸近來激烈爭搶黃埔精神的話語權，賴清德的談話內容也備受各界關注。由於民進黨政府過去推動轉型正義，拆除先總統蔣中正銅像的議題，一直在中央政府與軍方之間拉扯，而在賴清德這次赴陸軍官校的談話中，他也沒有提及黃埔軍校創校的校長蔣中正。

不過，針對黃埔正統的問題，退輔會主委嚴德發日前在立法院備詢時也提到，先總統蔣公是黃埔創校校長，政府遷台，蔣公在鳳山復校，「校長在哪裡，正統在哪裡」。至於賴清德則是在演說中定調，「中華民國在哪裡，黃埔精神就在那裡」。

賴清德演說中表示，在這裡，鳳山訓練繼往開來；在這裡，黃埔精神扎根茁壯；在這裡，秉持「為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓安全福祉而戰」的才是真陸官，沒有這份雄心壯志就是假黃埔。

較為特別的是，過往為避免觸怒中共，回顧黃埔重要四大時期時，多半會遺漏「剿匪」時期，而去強調「抗日」。不過，賴清德在演說中，將完整黃埔的四大時期點出，並且直接將「剿匪」直白提及「剿共」。他說，當時走進陸官的年輕人，滿腔熱血，為「民有、民治、民享」的民主共和國，踏上「東征、北伐、剿共、抗戰」的征途，展現出「不怕苦、不怕難、不怕死」的大無畏精神。

另外，賴清德也在談話中提及，民國三十八年，政府播遷來台；隔年，陸軍官校於鳳山復校；軍民更團結一致，打過「八二三」等戰役，成功守護台灣。

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