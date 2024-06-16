黃埔百年校慶陸官橄欖球隊掌「巨幅國旗」　四時期軍服震撼登場

▲黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，黃埔不同時期軍服展示。（圖／記者杜冠霖攝）



記者郭運興、杜冠霖／台北報導

黃埔軍校建校百年校慶今（16日）登場，上午總統賴清德親自主持，立法院長韓國瑜、高雄市長陳其邁皆出席典禮。閱兵儀式，國旗隊掌巨幅國旗登場外，也展示黃埔創校以來4個時期的服飾，帶國人回顧黃埔制服歷史，期盼延續黃埔軍魂的精神。

本次黃埔百年校慶，去年首次出現的「巨幅國旗」，是由陸官具代表性的橄欖球隊員掌旗，他們身著挺拔軍服，展現出官校生的英姿。

▼黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，由陸官知名橄欖球隊掌「巨幅國旗」進場。（圖／記者杜冠霖攝）

接著，展示出陸軍創校以來4時期服飾，期待帶領國人穿越時空。「黃埔時期」的黃綠色、灰色兩套軍服率先展示，展示車圖像是「廣州黃埔島官校」舊址大門。「南京時期」的紅綠色等四套軍服，緊隨其後，展示車圖像為「南京中央官校」舊址大門。

接著，「成都時期」的三套軍服展示，展示車圖像為「成都官校」舊址大門。「鳳山時期」多套軍服，壓軸登展示，展示車圖像為現今高雄鳳山官校的大門。

此次，黃埔建軍百年校慶，回顧過往，展示官校「黃埔、南京、成都、鳳山」四個時期的經典服飾，展示車掛上各時期官校的舊址圖像，讓典禮充滿復古氣息，讓大家回憶百年歷史，展現「三軍一體、同根同源」的黃埔精神。

▼黃埔建軍百年校慶閱兵儀式，黃埔鳳山時期軍服進場。（圖／記者杜冠霖攝）