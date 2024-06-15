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2024浙台合作周　溫州分場瞄準「大健康」產業促兩岸深化交流　

▲2024浙台周溫州分場以「大健康產業」為主題，結合兩岸「產學研」專家深度交流。（圖／主辦方提供）

▲2024浙台合作周溫州分場以「大健康產業」為主題，兩岸「產學研」專家齊聚交流。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

2024浙台合作周12日在杭州開幕，包括寧波、溫州、紹興、嘉興、金華、麗水等地皆有不同主題及系列專題對接活動，為浙台經濟及兩岸各領域融合發展注入新動能，搭建新橋梁。其中，位於溫州的分會場瞄準具有未來性的「大健康產業」，從學術領域和產業兩方面著手，為海峽兩岸（溫州）大健康產業園建設貢獻智慧和經驗。

▲2024浙台周溫州分場以「大健康產業」為主題，結合兩岸「產學研」專家深度交流。（圖／主辦方提供）

據了解，2024浙江·台灣合作周溫州分場暨海峽兩岸（溫州）大健康產業對接會有三大特點，包括聚焦平台建設，強化兩岸大健康領域資源對接；聚焦產業合作，開展兩岸大健康產學研交流活動及聚焦台青工作，籌辦台灣青年創業創新活動等。

溫州市長張文杰表示，溫州累計批准設立涉台項目315個，浙江首家台商科技產業園建成投用，海峽兩岸大健康產業園落戶溫州，此外，雁蕩山與阿里山結為姊妹山，泰順廊橋在南投落地開花，成為溫台文化交流的新地標。

張文杰提到，溫州正大力實施「強城行動」，透過「浙江·台灣合作周」這一重要平台放大合作開放新優勢，在經貿、教育、醫療、文化旅遊等方面與台灣開展更深層次的互利共贏合作。

▲2024浙台周溫州分場以「大健康產業」為主題，結合兩岸「產學研」專家深度交流。（圖／主辦方提供）

昨（14）日舉行的2024海峽兩岸大健康產學研合作交流會有來自兩岸大健康領域專家學者，協會、企業、科研和醫療康養機構負責人等100多人齊聚甌江之畔。來自台灣科學技術產業協會理事長、醫學科學研究基金會執行董事林哲安，聯譜顧問股份有限公司創辦人蘇經天及北京大學人民醫院耳鼻咽喉頭頸外科教授余力生，海峽新產業基金首席財務官、萬國細胞醫學港創辦人鄭荏之等人分別發表演說。

▲2024浙台周溫州分場以「大健康產業」為主題，結合兩岸「產學研」專家深度交流。（圖／主辦方提供）

值得注意的是，溫州分場主題活動之一的「築夢溫州」海峽青年創新創業季也在活動現場同步啓動。溫州全域近年打造「台青築夢家園」服務品牌，為聚力台青築夢家園，助力海峽青年創新創業季活動，合作週期間又新落成投用兩個台青創業基地。

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