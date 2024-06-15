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大陸 大陸焦點 特派現場

海峽兩岸大健康產學研合作交流會溫州登場　借鑒台灣經驗共話未來

▲2024浙台周溫州分場以「大健康產業」為主題，結合兩岸「產學研」專家深度交流。（圖／主辦方提供）

▲2024浙台周溫州分會場舉行的大健康產業對接會。（圖／主辦方提供）

記者魏有德／綜合報導

溫州2024海峽兩岸大健康產學研合作交流會昨（14）日舉行，來自兩岸大健康領域的專家學者、協會、企業及醫療康養機構負責人等百餘人與會。在全球面對人口老年化及大陸經濟飛速發展的背景下，大健康產業成為服務業的「新藍海」，「生命健康產業」也是溫州重點發展的五大戰略新興產業之一。

▲2024浙台周溫州分場以「大健康產業」為主題，結合兩岸「產學研」專家深度交流。（圖／主辦方提供）

▲兩岸大健康產業多個項目在溫州簽約。（圖／主辦方提供）

出席交流會的台灣科學技術產業協會理事長、醫學科學研究基金會執行董事林哲安表示，台灣大健康產業發展較早，累積許多寶貴經驗，可以提供借鑒，「期待通過這次交流，將更多台灣經驗轉化為落地項目。」

這場交流會透過學術引領和產業驅動作用，強調以數智化推動大健康產業形成新質生產力、兩岸大健康產業融合發展等，藉此推動兩岸大健康產業深度融合、高質量發展，替海峽兩岸（溫州）大健康產業園建設貢獻寶貴意見。

在活動現場，主辦方也向與會者介紹海峽兩岸（溫州）大健康產業園平台，包括中國眼谷（兩岸眼健康產業合作平台）、基因藥谷（兩岸生物醫藥產業合作平台）的產業規劃、孵化項目、未來發展等，並邀請台商台企赴溫州發展，共享新機遇。

兩岸大健康產業也在現場進行多個項目簽約儀式，透過項目的導入及合作，搭建出海峽兩岸合作橋梁，象徵溫州與台灣兩地的大健康優勢產業交流合作越來越緊密，合作空間更加廣闊。

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