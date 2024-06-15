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代表總統頒發褒揚令　卓榮泰感念前國代黃昭凱「放送民主」的一生

▲行政院長卓榮泰代表總統賴清德頒發褒揚令給前國代黃昭凱。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

▲行政院長卓榮泰代表總統賴清德頒發褒揚令給黨外運動人士、前國代黃昭凱。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

實習記者石嘉豪／台北報導

黨外運動人士、前國大代表黃昭凱於6月1日逝世，享壽82歲。行政院長卓榮泰今（15日）代表總統賴清德頒發褒揚令，對一生為民主與公義奮鬥的「Uncle凱」表達敬意與感恩，卓榮泰說，「永遠懷念Uncle凱的熱心助人，與風趣的笑聲，我們會帶著微笑，望向在天上看顧台灣的您，並繼續走在台灣民主的路上，永不放棄」。

卓榮泰表示，短短的時間，很難說完Uncle凱的一生，和對黃昭凱的感謝，因為從年輕到離開的那一日，黃昭凱的每一步足跡，以及每一分一秒，都在幫助年輕一代，關心身邊的朋友，奉獻給台灣。「用『Uncle凱』，代表我們對黃昭凱前輩永遠的敬重與懷念！」

卓榮泰今天代表賴清德為黃昭凱頒發褒揚令，表示這是國家和台灣人民對黃昭凱最高的敬意與感恩，「他一生為民主與公義奮鬥，如今蒙主寵召，希望家屬朋友可以早日走出哀痛，平靜、平安。」

▲民進黨立委林俊憲在臉書表示，前國大代表黃昭凱逝世，在其病危之際，林曾與總統賴清德一同前往探視。（圖／取自林俊憲臉書）

▲民進黨立委林俊憲日前在臉書表示，前國大代表黃昭凱逝世，在黃昭凱病危之際，曾與總統賴清德一同前往探視。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

卓榮泰指出，黃昭凱在白色恐怖期間，便參與美麗島事件，1981年，黃昭凱繼續投入周清玉創辦的《關懷雜誌》工作，照顧美麗島受難家屬與孩子。

卓榮泰說明，黃昭凱一生以「放送民主」為志業，1985年，黃昭凱引進城鄉宣教運動（URM）訓練課程，為台灣建立第一代的民主草根運動，黃昭凱還參與黨外作家編輯聯誼會，在戒嚴的年代勇敢放送「查禁雜誌」。

此外，卓榮泰還點出，1987年，黃昭凱與鄭南榕、林宗正牧師等人，在二二八40週年第一次在台南舉辦紀念遊行，為人民發出「正義第一聲」、為平反踏出第一步。

卓榮泰補充，1995年，黃昭凱創辦南都廣播電台，是解嚴後南部重要的「民主倡議放送台」，而黃昭凱拍攝的二二八平反活動與國會全面改選影像紀錄，現在還由二二八國家紀念館典藏。

針對黃昭凱晚年的行動，卓榮泰感慨，去年，黃昭凱仍參與鄭南榕殉道34週年的紀念活動，以身示範作為一個正正當當的台灣人，以行動和精神愛這片土地，勇敢追尋公義。

卓榮泰還提及，在黃昭凱人生的最後一段時間，黃昭凱最疼惜的賴清德總統，特別親自來關心，相信這也是黃昭凱難忘的記憶。

最後，卓榮泰表示，「永遠懷念Uncle凱的熱心助人，與風趣的笑聲，我們會帶著微笑，望向在天上看顧台灣的您，並繼續走在台灣民主的路上，永不放棄」。

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