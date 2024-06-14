批賴清德口出狂言「拉我背書」　馬英九憂：兩岸關係怎走下去？

▲馬英九。（圖／記者任以芳攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德日前接受《時代》雜誌（Time）專訪，針對兩岸議題時說，「兩岸互不隸屬」是事實，完全沒有挑釁的意思，並稱前總統馬英九也曾說過中華民國是一個主權獨立的國家，兩岸互不隸屬。對此，馬英九批評，賴清德講的事實上就是「兩國論」，他既不認錯還要狡賴，刻意拉他背書，讓人對他難以抱有希望，未來兩岸關係怎麼走下去？願上蒼保佑中華民國！。

馬英九說，他很訝異賴清德會用他的話幫自己「背書」，但他的論述很清楚，根據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，中華民國包括台灣地區與大陸地區，兩岸（台灣與大陸）互不承認主權，互不否認治權，但是均堅持「一個中國」原則。請問，賴清德認同「一個中國」原則嗎？認同中華民國憲法嗎？

馬英九指出，賴清德就職演說的「新兩國論」，徹底違反中華民國憲法規定。因為根據中華民國憲法，所謂「兩個中國」、「一中一台」與「台灣獨立」，都是違憲的，也都不利兩岸關係，損害兩岸人民權益。賴清德自認沒有挑釁意味，就是典型的「得了便宜還賣乖」。所有人都看得出來，賴清德事實上就是在講如假包換的「兩國論」，而他既不認錯還要狡賴，讓人對他難以抱有希望。

馬英九強調，台灣老百姓要的是和平與安穩，連陸委會的民調都顯示絕大部分台灣人希望兩岸繼續交流。但賴清德這種態度，一個少數執政，又與多數國會對抗，剛上任就口出狂言而又設詞狡賴的總統，未來兩岸關係怎麼走下去？願上蒼保佑中華民國！

對於賴清德的說法，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨也回應指出，「兩國互不隸屬」與「兩岸互不隸屬」，絕對是不同的概念，賴清德有本事就直接宣布台獨，不要用文字遊戲去欺騙不了解中文的外國人，假裝自己真的想要致力和平一樣。