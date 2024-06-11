范琪斐「應感謝黃國昌」！挨轟側翼影點閱破70萬　他揭斗內金額

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范琪斐「應感謝黃國昌」！挨轟側翼影點閱破70萬　黃揚明揭斗內金額

▲范琪斐專訪黃國昌，卻被質疑剪去對方批評民進黨部分。（圖／翻攝自YouTube／范琪斐的美國時間）

▲范琪斐專訪黃國昌，卻被質疑剪去對方批評民進黨部分。（圖／翻攝自YouTube／范琪斐的美國時間）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨立委黃國昌日前接受資深媒體人范琪斐專訪，討論國會改革法案，結束後則批評對方剪掉他罵民進黨罵很兇的片段，不少支持者則到影片下方留言，質疑范琪斐是側翼。不過，媒體人黃揚明指出，范琪斐光是黃國昌的正片及完整版合計就超過70萬次點閱，斗內金額更是達2萬元以上，「單從這點來看，范琪斐應該要感謝黃國昌。」

黃揚明近日在臉書發文指出，范琪斐的節目他沒空、也沒興趣看，所以主持人準備得好不好他無從評論，不過范琪斐接連找黃國昌、沈伯洋上節目，就話題性來說是絕對是成功的，光是找黃國昌專訪的正片及完整版合計就超過70萬次點閱，可排進該頻道影片流量前三名。

黃揚明表示，若再加計沈伯洋、QA影片，總點閱合計近110萬次，對該頻道而言絕對是好事；另外在「抖內（贊助）」方面，兩集合計也破2萬元，「單從這點來看，范琪斐應該要感謝黃國昌。」

針對黃國昌批評范琪斐節目剪輯部分，黃揚明認為，黃國昌不是第一次上范琪斐節目，理應知道該節目會剪輯、片尾有人針對訪談內容總結，「既然決定要去上了，且知道該節目是預錄形式，其實可以不用在意那些細節。」

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