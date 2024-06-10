幕後／憂藍推危險法案、綠「劇本升級」增對立　民眾黨強化主體性迎戰





▲從左至右分別為民眾黨團總召黃國昌、民眾黨主席柯文哲、國民黨團總召傅崐萁、國民黨團副書記長林思銘。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

行政院要對「國會改革」修法提覆議，藍綠白的表決延長戰開打，民眾黨主席柯文哲曾預告的「民進黨版馬王政爭」並未上演，總統賴清德、黨團總召柯建銘升高朝野對立，使民眾黨憂「民進黨劇本升級」，更為綠白合作增添隱憂，但仍不放棄遞出橄欖枝；同時，民眾黨也擔心國民黨近期太「躁進」，推出一系列危險法案，黨內人士透露，與藍共推國會改革是「階段性委曲求全」，接下來得想辦法凸顯不同，強化主體性。

柯文哲預言「民進黨版馬王政爭」沒有上演 柯建銘執行賴清德策略消除異音

柯文哲3月14日到總統府見前總統蔡英文時，曾經當面向蔡英文預告，很快會出現「民進黨版本的馬王政爭」，時間則是「看賴清德可以忍受柯建銘到何時」。而從賴清德520就職演說中，就立院議事運作稱「多數尊重少數，少數服從多數」來看，確實與頻頻砲打黃國昌的柯建銘不同調，「綠版馬王政爭」似乎正在上演。

但其實仔細觀察，賴清德就職演說是給「胡蘿蔔與棍子」，因為前一句話還說「應該遵守程序正義」、「當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法」，其實已給出明示，認為藍白推國會改革的程序不正義、違背憲法。





▲蔡英文卸任前夕與柯文哲在總統府見面，柯文哲預告會發生「民進黨版馬王政爭」，從現階段賴清德、柯建銘的動作來看，該預言已失準。（資料圖／民眾黨提供）

而當立院外聚集「青鳥行動」，從5月17日第一次審國會改革法案只有約百人，到後來逐步增加，以5月24日因碰上週末，周邊道路聚集主辦單位聲稱的10萬人，其行動有無部分群眾是民進黨動員，昭然若揭，但賴清德更是直接「不演了」，5月25日發文感謝青鳥們，還稱「共同捍衛台灣的民主價值」，把「國會改革」與「抗中保台」又連結在一起。

國會改革三讀後，行政院長卓榮泰6日院會拍板了7大覆議理由，就等賴清德評估並點頭確認；從賴清德過去的言論來看，可想而知一定會確認覆議案，「民進黨版馬王政爭」顯然沒有發生，且甚至全黨上下、徹頭徹尾的團結一致。

民眾黨人士表示，柯文哲預言會有「民進黨版馬王政爭」，是當初以為賴清德為「突破同溫層」，所以會察納雅言、聆聽反對意見，但這幾個月看下來，發現民進黨策略是「鞏固同溫層」並升高對立，「賴清德跟『衝組』柯建銘的關係緊密，只是一個在明、一個在暗，柯建銘是在執行賴清德策略，強力消除對執政黨的異音。」

▲民眾黨分析，賴清德、柯建銘兩人大玩「兩手策略」，而柯建銘對民眾黨的一舉一動，就是在執行賴清德的策略。（圖／ETtoday資料照）

民眾黨分析「民進黨劇本升級」 綠白合作增添隱憂

「賴清德跟民進黨，其實也沒要尊重多數。」民眾黨人士分析，民進黨用強勢行政、媒體資源，否定在野存在價值，進一步把支持國會改革的藍白劃成同一陣營，這是選票上的考量，「民進黨用『二分法』把自己版圖極大化，但藍白2黨根本不可能合而為一，最終就會變成『鐵板一塊的執政黨』對決『各自有主體性且分裂的在野黨』，穩定民進黨執政。」

民進黨與側翼瘋狂將民眾黨貼「小藍」標籤，不顧柯文哲數度出面澄清立場、民眾黨團在表決前大開記者會闡述投票意向，民眾黨人士說，「民眾黨從來不可能是『小藍』！」藍白在許多法案上都有競合關係，只是因為人數不具優勢，在國會改革上必須適度與國民黨合作共推，「難道民眾黨要投不願改革的民進黨嗎？」

綠白就國會改革立場爭執不休，但遇到「打詐4法」時，民眾黨並沒有過多反對；此外在柯文哲選舉政見「廢考試院、監察院」上，民進黨立委陳亭妃偕29名綠委也共同提出「廢考監」修憲案，盼成立修憲委員會，不過後來也因柯建銘稱「並非第一優先」而無下文。

外界關注「綠白到底合不合」，民眾黨內人士強調，民眾黨就事論事、審慎嚴謹修法，例如在《原住民禁伐補償條例》上，民眾黨就支持民進黨提的6萬元版本，「只要民進黨不要一直政治操作，為升高對立與衝突不惜自打臉，民眾黨為了社會的穩定和諧、加速建設發展，沒有什麼不能談。」

▲被稱為「雙黃」並列不分區第1、2的黃國昌、黃珊珊，由於黃國昌近期被貼上「傅崐萁小弟」標籤，外界陰謀論四起，認為恐與曾被貼「小英女孩」標籤的黃珊珊不同調。（資料圖／記者湯興漢攝）

當柯文哲不斷對外喊話「民進黨不溝通」、「把民眾黨設黑名單」，柯建銘6月3日卻以「先撤回花東3法」作為回應，甚至聲稱「黃國昌以外的民眾黨立委都很無奈、敢怒不敢言」，故意將民眾黨內目前最有聲量的黃國昌與傅崐萁綁在一起。

此時，民進黨團幹事長吳思瑤當晚在臉書放上和民眾黨團副總召黃珊珊的照片，並稱「我們與黃珊珊透過充分討論及專業審查，確實就成功匯聚共識，踏出好的一步，朝野破冰真的不容易，但我們不會放棄努力。」顯然想將「雙黃」做區隔與分裂。

據了解，台北市議員出身的黃珊珊，確實與這些「前台北市議會同事」民進黨吳思瑤、莊瑞雄的關係不差，但卻被民進黨拿來當作破口，藉機分裂民眾黨與被貼「小藍」標籤的黃國昌；而黃國昌因有退出時代力量的過往，此招數也恐使部分民眾對黃國昌產生不信任。

「民進黨的劇本又升級了！」民眾黨人士指出，柯建銘繼續噴，吳思瑤變成苦口婆心的媽媽，苦勸在野體恤當家辛苦，「但這些背後都是同一套劇本，否定民主深化、權責制衡分立的正當性。」民進黨強暴式的刪掉多元意見，閹割限制立院的固有權或自主權，「這種家長式管制領導，用單一政黨或領導人的意志對抗多數，使民主陷入危機，也讓民眾黨與民進黨合作，增添隱憂。」

▲民眾黨因為在國會改革上與國民黨合作，進而使當前最具聲量的總召黃國昌被貼「傅崐萁小弟」標籤。（資料圖／記者屠惠剛攝）

現階段「委曲求全」藍白合 民眾黨下一步拉開與傅崐萁距離

柯文哲早在2024總統大選結束後，就各自向藍綠拋出橄欖枝，表達願意合作。在立法院長選舉上，據了解，柯文哲與8名白委原本朝向「院長投（綠）游錫堃、副院長投（藍）江啟臣」，但與游錫堃碰面時，有白委詢問「你能管得住柯建銘嗎？」游坦言「沒辦法」，使民眾黨態度有所轉變，加上後續發生綠白「電話門」事件而破局。

儘管民眾黨在立法院正副院長選舉，選擇投給自己人或廢票，但從人數來看，這顯然是一種「送分給國民黨」行為，加上後來柯文哲帶著黃國昌與傅崐萁見面民進黨強力將「藍白」黏在一起，出現民眾黨是「小藍」、「傅隨組織」標籤。

近期傅崐萁「花東3案」又被拿出來討論，但違背柯文哲「特別預算不能常態化」理念，進而不同意傅崐萁原本的版本，傅則拿掉在花東快上的「特別預算」字眼，改為「在條例施行後分8年編列於各年度公務預算中執行」。

除了因為不同意特別預算，所以國民黨妥協刪除字眼的花東快以外，民眾黨人士強調，環島高鐵、花東快、國道六東延這3案不可能同時做，所以要請交通部全盤規劃後來立院進行報告，擇定優先順序，「這就是我們跟國民黨的不同，接下來會想辦法凸顯跟國民黨的不同，逐漸強化民眾黨的主體性。」

此外，黨內也出現希望「拉開與傅崐萁距離」聲音，有知情人士直言，民眾黨是因為想推國會改革，不得已才跟國民黨合作，雙方當初在提案上有非常大的落差，部分法條民眾黨也不認同國民黨，討論很久後才得出此折衷版本，「我們困境在於『不合作就什麼都推不了』，所以只好『階段性委曲求全』。」

至於要怎麼與傅崐萁，甚至是國民黨拉開距離，成了民眾黨接下來的挑戰。知情人士提及，國會改革後，國民黨變得很「躁進」，提一堆救國團、反年改，甚至是《衛星廣播電視法》修正草案，要放寬新聞頻道執照期限為永久，且效力溯及既往，等於讓《中天新聞》復台有望，「這些法案都讓我們覺得非常危險。」

知情人士透露，未來黨內要走何種路徑，一定得先幫支持者打預防針，說明「我們為什麼要這樣做」，但因為法條對於民眾來說太艱深，而民進黨很會玩文宣、簡單的標題語言，使懶得理解內容的民眾被帶風向，民眾黨未來也得加強此塊，用庶民語言說明推動法案目的，拋棄精英式語言。