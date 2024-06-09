綠營「反擴權」動作頻頻　黃揚明揭兩大目的：青鳥行動只是藉口

▲青鳥行動人潮。（圖／經濟民主連合提供）

記者郭運興／台北報導

藍綠國會改革攻防，從立法院蔓延至全台。民進黨宣布啟動下鄉宣講行動，盼延續「青鳥行動」能量，更傳聞不滿的民眾將對藍委發動罷免。對此，媒體人黃揚明今(9日)認為，民進黨「地方宣講」只為經營2026地方選舉，「發動罷免」只為爭取立院席次增加，青鳥行動都只是藉口而已。

黃揚明於《新聞大白話》節目表示，民進黨近期的動作，真正目的一直都不是為了「青鳥行動」。「發動罷免」只是為了爭取立院席次增加，「地方宣講」只是為了經營2026地方選舉，民進黨想的只有政黨利益，沒有國家利益。

黃揚明指出，民進黨為了讓國會好做事，只要罷免能拉下六位藍委，且補選民進黨推派人選全上，就能重奪國會過半席次，甚至只要能罷免二到三位藍委，再扣掉韓國瑜，民進黨則會成為實質「多數黨」，這才是真正罷免的用意，青鳥行動都只是藉口而已。

對此，深陷罷免傳聞的藍委葉元之回應，如果民進黨真的要罷免，那他一定正面直球對決，這是完全沒有正當性的罷免行動，就只是政黨惡鬥而已，立委才剛當選四個月，民進黨就說民意已經改變，那要不要未來每年改選一次立委跟總統？

▼ 立院委員葉元之。（圖／記者黃克翔攝）