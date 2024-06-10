備戰2026新北市長選舉　藍議員爆黃國昌詢問「國民黨會不會禮讓」

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2026年九合一大選還有一段時間，但各政黨積極佈局備戰，過去曾說2026參選新北市長是選項之一的民眾黨立委黃國昌，近期積極出席新北市地方活動；國民黨台北市議員李明賢10日爆料，黃國昌近期在廁所問他「國民黨有可能禮讓嗎」，而他則回應「不太可能」。

李明賢於10日播出的政論節目《新聞面對面》中爆料，自己前幾天跟黃國昌錄影的時候，在廁所被詢問禮讓等相關問題，自己則說不太可能，除非使用民調。聽聞李明賢的爆料，主持人謝震武驚訝地問說「他在廁所問過你？」並詢問具體問法。

李明賢回應，就是剛好上廁所遇到，「他問我說『國民黨有可能禮讓嗎』，我說『不可能』。」面對李明賢再次說明原委，在場來賓驚呼連連，直言「他真的問？」、「天啊！大新聞欸！」、「他真的在廁所問你，國民黨會不會讓？」

李明賢重申，「上廁所隨便聊兩句而已，這有什麼？」因為國民黨目前包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，確實很多人都有可能選舉，但目前都還沒有正式表態；而黃國昌在節目公開說自己各個縣市都有可能、沒有選定新北，「但可以看得出來，目前就是鎖定在跑新北。」

李明賢提及，大家建議說怎麼做整合，自己說包括民進黨跟前台北市長柯文哲2013年的整合模式，一階段、二階段是有可能的，而黃國昌就問了一句「你們國民黨有可能會讓嗎？」他才回應「應該是不太可能」。