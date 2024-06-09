向綠遞橄欖枝被嗆「誰敢接」　黃國昌批柯建銘只會人身謾罵攻擊

▲民眾黨立委黃國昌。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立院民眾黨團總召黃國昌日前表示願對民進黨遞出橄欖枝，例如吹哨者保護法、居住正義法案、廢監察院、財劃法等，都願意與綠合作；但民進黨團總召柯建銘卻批，黃遞的橄欖枝誰敢接？對此，黃國昌反擊，柯建銘從過去到現在，只知道怎麼毫無根據的人身謾罵、政治攻擊，而民眾黨則是在為國家做好的事情。

面對政院對國會改革提覆議後，立院最快將在18日院會表決，國民黨已表態要守議場，民眾黨態度為何？黃國昌9日上午參加「館長」陳之漢辦的健美公開賽時回應，現在問題在於行政院長卓榮泰提出的覆議理由，不僅錯誤百出，且充滿謊言。

黃國昌提及，第一個層次的事情，「我還是在等卓榮泰出來講清楚，你們覆議理由散播的假訊息，什麼時候要出來澄清？」第二層次部分，對於民進黨而言，提覆議前先散播假訊息、編造謊言不夠，現在打算要重演使出全武行嗎？民進黨覆議到底是要講道理，還是要動用武力，讓大家沒辦法在議場裡面好好討論表決，民進黨恐怕自己要先說清楚講明白。

此外，關於日前說可針對議題和綠合作，但柯建銘卻質疑黃國昌遞出的橄欖枝可接嗎？黃國昌批評，柯建銘從過去到現在，大概只知道怎麼進行毫無根據的人身謾罵、政治攻擊，而對民眾黨來說，是在從事政治公共事務，為人民、這塊土地與國家一起做好的事情。

黃國昌指出，民進黨推動30年的廢考監，到底有沒有要做？民眾黨是在回應大家問題、推福國利民法案，而從廢考監到民進黨過去承諾過的「兩岸協議監督條例」、廢「集遊惡法」制定集會遊行保障法、黨政軍退出媒體等，這些民進黨到底要不要做？不要自己曾給過的承諾跳票，成為一堆芭樂票後，就開始抹紅、抹黑，這絕對不是大家樂見的民主社會樣子。