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「國會改革」獲57％民眾支持　羅智強讚：這就是台灣人的智慧

▲國民黨立委羅智強質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委羅智強質詢。（資料照／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

藍白版本國會改革法三讀通過，行政院於六日提起覆議案，藍綠延長賽正式開打。對此，國民黨立委羅志強昨（8日）表示，民進黨八路大軍齊出，但根據民調結果顯示，有57%的民眾，支持國會改革，這就是，台灣人民的智慧和力量。藍委吳宗憲也留言大讚，這才是真正的民意。

根據《ETtoday民調雲》針對國會改革調查，結果顯示，57.3%民眾支持國會改革，其中「總統國情報告」的支持度最高，達65.7%。至於立委們在立法院的表現，有41.4%支持藍營與白營，其中國民黨28.4%、民眾黨13.0%，26.8%民眾支持民進黨。

對此，羅智強於臉書表示，國會改革，府、院、黨、監察院、網軍、綠媒、側翼、青鳥，民進黨八路大軍齊出，但根據ETtoday民調結果顯示，還是有57%的民眾，支持國會改革，他認為這就是，台灣人民的智慧和力量。藍委吳宗憲也留言大讚，這才是真正的民意。

▲▼國會改革法民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲▼國會改革法民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲▼國會改革法民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2024年5月30日至6月2日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,092份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.97%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部113年4月底人口統計資料與112年12月底現住人口教育程度，進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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