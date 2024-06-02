北韓昨空飄720顆糞便氣球！南韓災情慘重　汽車玻璃「遭屎砸壞」

記者羅翊宬／編譯

趁著北風吹襲的絕好機會，北韓（朝鮮）昨（1）日晚間再度向南韓空飄「糞便氣球」，且一放就是720顆，遠遠超過前一次施放的260顆，這些裝有穢物、菸蒂、垃圾的氣球抵達南韓，如今南韓國內更傳出災情，有民眾停在住宅停車場的車輛，無辜遭到北韓空飄氣球砸中，造成擋風玻璃破裂，受害車主求償無門。

▲北韓空飄的糞便氣球，砸中南韓京畿道安山市檀園區停車場的白色轎車。（圖／翻攝自南韓論壇dcinside，下同）

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部稍早又公布關於空飄氣球的最新數據，從1日晚間8時至2日下午1時（台灣時間中午12時），北韓此次向南韓空飄約720顆糞便氣球，這些氣球越過軍事分界線（MDL）以後，陸續抵達首爾、京畿道、忠清南北道、慶尚北道等地。

若算上5月28至29日北韓前一次所施放的260顆糞便氣球，則合計北韓總共空飄了近1000顆的糞便氣球。

如今在南韓各地也傳來災情，京畿道安山市檀園區某聯立式住宅外的停車場，從北韓空飄來的糞便氣球就這麼剛好地砸中一輛白色轎車，裝有各種噁心垃圾的塑膠袋更砸毀了車輛的擋風玻璃，當地警方於2日上午10時22分接獲報案。

幸好當時並沒有人待在轎車裡。

警方接獲報案後，旋即前往現場管制人員進出，並將糞便氣球和內容物移交給軍方。

然而由於事發突然，就算有車主或屋主因為北韓空飄氣球受害，可能還是會面臨求償無門的窘況。警方關係人士解釋，「目前並無針對北韓空飄糞便氣球的相關賠償規定。因此，就連受害車主所加入的保險公司，內部也正在商討是否有任何賠償措施。」

南韓國防部長申源湜和美國國防部長奧斯汀於當地時間2日出席新加坡香格里拉對話時舉行雙邊會談。針對北韓連日來空飄糞便氣球、在南韓西部海域透過電波攻擊干擾GPS系統，兩人在會談上重申立場，「北韓5月27日發射軍事偵察衛星的舉動違反的聯合國安理會決議，至於空飄糞便氣球則是違反停戰協定。」