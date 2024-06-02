重啟軍事合作！日韓防長達成協議　防止再度發生「雷達照射風波」

▲日本防衛大臣木原稔、南韓國防部長申源湜1日在新加坡香格里拉對話展開雙邊會談。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本、南韓曾經於2018年12月爆發「雷達鎖定爭議」，日本指控海上自衛隊巡邏機遭到南韓海軍驅逐艦以火控雷達多次瞄準，南韓則指控巡邏機在驅逐艦上低空飛行，此事導致日韓全面中斷軍事合作。如今，日本防衛大臣木原稔和南韓國防部長申源湜針對此事達成協議，制定防止再度發生的措施。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，南韓國防部長申源湜和日本防衛大臣申源湜於當地時間1日出席新加坡第21屆香格里拉對話，進行日韓雙邊會談，針對6年前所發生的「雷達鎖定爭議」商討防止對策並達成協議，雙方將依據「海上意外相遇規則」（CUES）確保兩國軍艦和飛機在海域平穩且安全行動，遵守安全距離和高度。

南韓、日本2018年12月20日在東海（日本海）能登半島外海爆發「雷達鎖定爭議」，當時南韓海軍驅逐艦廣開土大王號在海上針對北韓漂流木船進行搜救，豈料卻遇上日本海上自衛隊巡邏機低空飛行，而日本則指控南韓海軍向巡邏機照射火控雷達，雙方互相否認指控、沒有達成共識，此後日韓軍事合作更全面中斷。

報導指出，日本防衛省與南韓國防部從去年6月起針對「雷達鎖定爭議」的防止對策進行協商，雙方在共同聲明中表示，「未來大韓民國海軍和日本國海上自衛隊，將遵守『海上意外相遇規則』（CUES）展開行動。」

木原稔向記者團表示，「雖然雙方各有主張，但今後將重啟交流，在深化日韓關係的同時，共同促進解決安全防衛上的課題，盼各方能夠諒解」；申源湜則表示，「此後便能確保我方軍艦的航行安全，擬定制度確保不會再次發生（巡邏機糾紛）。」

另外，日本與南韓同意，未來兩國將每年定期舉行國防部次長級會議，重啟國防政策實務會議，以及恢復南韓軍和日本自衛隊之間的高層交流，活絡雙方國防當局之間的對話。

日本與南韓透過聲明表示，「日韓安保合作，是美日韓安保合作的基礎，雙方享有共同的核心價值與戰略利益。不僅針對來自北韓（朝鮮）的威脅，雙方更一致同意，在實現自由開放印太地區上必須共同合作。」