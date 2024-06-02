慘遭空飄600顆屎氣球！南韓軍方「考慮要報復」：統戰廣播自由之聲

▲南韓考慮在兩韓邊境重啟「統戰廣播」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

趁著颳起北風的絕佳機會，北韓（朝鮮）昨（1）日晚間再度向南韓空飄裝有穢物、菸蒂、垃圾的「糞便氣球」，且一放就高達600顆，是前一次施放時的2倍。是可忍，孰不可忍，南韓總統辦公室預計今（2）日下午召開國家安全會議，商討針對北韓的報復措施，考慮重啟向北韓播放心戰廣播。

根據《韓聯社》，南韓政府消息人士指出，南韓總統辦公室將於2日下午由安保室長張虎鎮召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會擴大會議，針對北韓連續兩度向南韓空飄糞便氣球的卑劣行為商討對策。

南韓聯合參謀本部統計，從1日晚間8時起至2日上午10時為止，北韓向南韓空飄了600顆以上的糞便氣球，這些氣球越過軍事分界線（MDL）以後抵達了南韓首爾、京畿道、忠清北道、慶尚北道等地區，這些數量遠遠超過5月28至29日北韓所施放的260顆，兩次合計共施放900多顆氣球。

▲南韓仁川市彌鄒呼區發現北韓空飄的穢物氣球。（圖／仁川消防本部）

南韓政府其實從5月31日就向北韓發表聲明，針對北韓連日來的卑劣舉動表達強烈遺憾立場，更表示一旦北韓持續進行挑釁，則南韓將採取「北韓難以承受」的措施。

報導引述南韓政府消息人士的說法推測，南韓軍方不排除重啟設置在前線10餘處的廣播喇叭牆（包含40多台的移動式裝備），向北韓播放「統戰廣播」，不僅強力放送韓國流行音樂（K-POP），廣播內容更會宣傳大韓民國民主制度的優越性、以及北韓金氏政權如何殘暴。

南韓軍方消息人士放話，「已經做好準備，隨時能夠重啟針對北韓的『心戰廣播』！」

據悉，南韓從1963年朴正熙政府時期就開始針對北韓進行廣播，直到2004年時任總統盧武鉉和北韓簽署《南北軍事協議》後才停止廣播，而李明博政府和朴槿惠政府時期，更先後因天安艦砲擊事件（2010年）、北韓地雷挑釁事件（2015年）、北韓第4次核試（2016年）而重啟廣播。