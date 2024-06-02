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夜釣的驚喜！南韓仁川釣客在海邊「發現42顆子彈」　軍方緊急調查

▲▼南韓仁川永宗島海邊發現42顆子彈。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓仁川永宗島海邊發現42顆子彈。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川永宗島的海岸邊日前遭釣客發現有子彈，經過警方前往現場仔細搜索後，確認殘留在海邊的子彈一共有42顆。經過軍方向附近部隊探尋的結果，確認這些子彈並非由部隊流出，研判子彈可能來自南韓國內的軍工廠。

根據《韓聯社》，南韓警方今（2）日指出，仁川廣域市中區永宗島三木港附近，於5月29日晚間10時13分，被釣客發現海灘上竟然殘留27顆子彈。軍方獲報後前往現場用金屬探測器探查，結果一共發現42顆子彈，其中38口徑手槍子彈有34發、5.56mm步槍子彈則有8顆。

據悉，南韓國門「仁川國際機場」便位於永宗島上。

軍方針對這些子彈的來歷進行調查，發現34發的手槍子彈上標記著一連串的數字，顯示為來自南韓國內某軍火商的出口用彈藥；至於其他8發的步槍子彈，雖然並未標示軍火商數字，但因為這些子彈被發現的地點相同，因此研判有很大的可能是同一個出處。

南韓軍方針對仁川地區部隊進行調查，確認彈藥的出入情況，但並未發現有彈藥流出外部的案例，因此推測這些彈藥來自軍方的可能性較低，只不過目前仍無法釐清，這些子彈到底是軍火商出口時不慎遺失的子彈、亦或是從海外進口的子彈，且目前尚未得知這些子彈能否用於實際發射。

目前軍方已經將這些子彈移交給仁川海洋警察署。海洋警察署表示，「在收到這些子彈後，目前正在釐清出處」。

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