白髮人送黑髮人的痛！母海豚「揹負死去幼豚」感人　流露真摯母愛

記者羅翊宬／編譯

白髮人送黑髮人的痛，就連海豚都能深刻感受，母海豚揹著逐漸失去生命跡象的孩子，將其屍體舉向海面上哀鳴，讓螢幕前的觀眾頻頻拭淚！日前，南韓透過紀錄片揭露海洋環境的改變，其中濟州島海域的印太瓶鼻海豚受害最深，母海豚只能哀痛舉起子女的屍體，盼能夠獲得關注。

根據《韓聯社》，南韓濟州大學、紀錄片濟州今（2）日指出，昨（1）日中午12時28分在濟州島西歸浦市大靜邑日果里養殖魚場附近外海，發現一隻雌性印太瓶鼻海豚露出海平面，背上還有一隻出生不久的小海豚，然而遺憾的是幼豚已奄奄一息，母海豚捨不得放開死去的小海豚，流露出令人動容且真摯的母愛。

只見母海豚奮力拋起小海豚，似乎是想要喚起小海豚，又或者是想要向外界求救。

▲▼南韓濟州島海域，日前發現一隻母的印太瓶鼻海豚露出海面，揹著死去的幼豚。（圖／翻攝自紀錄片濟州）

研究團隊透露，其實最近發現母海豚在海面上舉起死去小海豚的頻率變高了，從去年3月4日起至今一共發現7次，今年4月13日也曾有雌性印太瓶鼻海豚被人發現正舉著失去生命跡象的幼子。

紀錄片濟州的導演吳勝牧（音譯）表示，「小海豚出生不到幾個月就已經死亡，顯示印太瓶鼻海豚在濟州島的棲息地逐漸面臨威脅，包括海洋垃圾、過度的賞鯨賞豚觀光，種種複雜的海洋環境因素，使得目前必須進行更加詳細的調查和觀察。」

吳勝牧補充，「大多數死去的幼豚都是出生不久後面臨死亡，因此相關單位必須立刻採取應對措施，打造適合棲息的環境，讓瀕臨滅絕的濟州印太瓶鼻海豚能夠安全生存。」