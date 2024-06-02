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90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐奧良一名高齡90歲的空軍退伍老兵，因為生活所需仍得到大賣場打工整理推車。前主播斯溫森（Karen Swensen）上前攀談後了解他的處境，心裡相當不捨，決定上網發起募資幫助老兵，短短一天募集的款項就超過22萬美元（約新台幣715萬元），群眾的愛心讓老兵知情後仍覺得難以置信。

▲前女主播幫助美國老兵募資。（圖／翻攝Instagram「karenswensen」）

▲前女主播幫助美國老兵募資。（圖／翻攝Instagram「karenswensen」，下同）

綜合美媒報導，該名今年11月就要過90大壽的退伍老兵名為麥寇爾密克（Dillon McCormick），即便年事已高仍然在紐奧良的連鎖賣場溫迪克（Winn Dixie）打工，頂著烈日在空曠的賣場外整理推車。

前主播斯溫森日前看到這一幕後，決定上前攀談，才了解到麥寇爾密克是為生活所逼。麥寇爾密克說他每個月領的社會安全補助金只有1100美元（約新台幣3.6萬元），但生活開銷就至少要2500美元（約新台幣8.1萬元），因為他還有高齡104歲的老母親要養，為了餬口飯吃才出來打工，而且在美國一個幾乎到哪都得開車的地方，他卻連代步工具都沒有，必須天天徒步走1英里（約1.6公里）到賣場上班。

斯溫森於是在募資網站《GoFundMe》上發起募捐，希望藉由眾人力量幫助早該安養天年的麥寇爾密克，讓他能好好退休過餘生。這則故事引起媒體與網友的關注，短短24小時內累計募得的金額就超過22萬美元，募款至今第5天，金額更是來到24萬3466美元（約新台幣790萬元），捐款者超過3000人，而且還在增加中。

▲▼前女主播幫助美國老兵募資。（圖／翻攝Instagram「karenswensen」）

▲▼前女主播幫助美國老兵募資。（圖／翻攝Instagram「karenswensen」）

斯溫森隨後更新網站資訊，捐助的款項已足夠麥寇爾密克退休，接下來會把錢轉移給麥寇爾密克，現在麥寇爾密克不用再在大太陽底下推推車只為了求溫飽，也不用再走路上班，他可以搭Uber或是自己買車來開，但當然，若麥寇爾密克還是想維持老習慣的話，也只會是出於他自己的選擇，至少他的餘生不須再為錢苦惱。

斯溫森也在她的Instagram更新麥寇爾密克的現況，她去拜訪老兵，並告訴他募捐的好消息。麥寇爾密克顯得難以置信，還說「我什麼時候可以看到這些錢」，而他也想對所有捐款的好心人說，祝他們好運，「希望他們所獲得的能比我的一生還多。」

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