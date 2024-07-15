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川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普臉部濺血、高舉拳頭被特勤局人員包圍的照片，成為2024年美國總統大選選戰經典一幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普13日遭20歲槍手開槍，耳部中彈濺血，FBI定調槍手企圖暗殺。川普事發後首度接受華盛頓觀察家報（Washington Examiner）採訪，談及當下耳朵受傷染血卻在台上振臂高呼的原因，是為了讓在場的人知道他沒事。

川普臉部濺血、高舉拳頭被特勤局人員包圍的照片，已經成為2024年美國總統大選選戰的經典一幕。

川普說，他在那一刻感受到眾人的力量，那種感覺很難形容，但他知道全世界都在看著他，必須讓大家知道他沒事，當時之所以能死裡逃生，是因為剛好在看造勢演講資料的大螢幕，「我很少把目光從群眾身上移開，但如果我當時沒有那樣做，我們今天就不會在這裡對話了，不是嗎？」

川普透露，在槍案發生後，全國各行各業、擁有不同政治觀點的人都打電話來關心，他想利用這歷史性的時刻把國家團結起來，原本要在共和黨全國代表大會上發表的講稿已經完全改寫，會在18日發表一場精彩演說。他也稱，這是把整個國家、甚至整個世界團結起來的機會，這次的演說會有很大的不同。

▼川普確定出席共和黨全國代表大會。（圖／路透）

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