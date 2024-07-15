還原「川普遇刺」生死5分鐘！　目擊者：像電影情節一樣瘋狂

▲目擊者迦拿形容刺殺川普的經過「就像電影情節一樣瘋狂」。（組圖／翻攝自YouTube、達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日遭遇槍擊，導致右耳爆血，所幸沒有大礙。外媒最近採訪搭配現場目擊者迦拿（Vatan Cana），還原了刺殺川普的事發經過，而這名男子指出，現場的狀況「就像電影情節一樣瘋狂」。

據《衛報》報導，迦拿形容這起暗殺事件的完整經過只有5、6分鐘，「我看到子彈兩顆、兩顆地從頭上飛過，還聽到了幾聲槍響。這時候，所有人都知道事情真的大條了，於是我們全都趴下躲起，川普也趴了下去，但2秒後，他又立刻站起來，於是我迅速拿出手機錄影」。

迦拿表示，「當特勤局護送川普離開時，其中一名特工大喊『可能還有第二個槍手！』所有人瞬間就失去了理智，開始驚慌失措地尖叫跑走。這簡直就像電影情節一樣，這一切都太瘋狂了！我希望所有美國人都能團結起來，我們應該允許所有人說出自己的想法，無論你同不同意，都不應該殺死任何人。」

目前，聯邦調查局（FBI）已確認這名槍手是20歲的賓州居民克魯克斯（Thomas Matthew Croooks）。他在賓州造勢集會開始約10分鐘後，朝正在演講的川普開了幾槍，並被特勤局的狙擊手當場擊斃。