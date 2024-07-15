川普中彈才3小時！淘寶出現「槍擊周邊T恤」　熱銷2000件

▲川普中彈才過了3小時，淘寶就出現周邊T恤。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國前總統川普遭到槍擊僅3個小時後，中國網購平台淘寶就已經出現周邊T恤，上面不但印有川普中彈後的流血照，還用英文寫下「Shooting Makes Me Stronger」，或是其他川普語錄，上架幾小時隨即收到超過2000筆訂單。目前相關周邊商品還在持續增加中。

根據《南華早報》報導，美國共和黨總統候選人川普13日在賓州遇襲，子彈擦過他的右耳上方，當場爆血。而他第一時間因為疼痛蹲下，隨後被維安人員包圍護送上車，但他在過程中卻不斷高舉拳頭並大喊「Fight! Fight! Fight!（戰鬥！戰鬥！戰鬥！）」，支持者們也激動地跟著大聲復誦。

▲美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）



在川普中彈僅3個小時後，中國拍賣網站淘寶就有商家迅速推出相關T恤。第一個上架的商品是一件印有「Shooting Makes Me Stronger」（槍擊讓我更強大）字樣的黑色T恤，並配上川普被隨扈圍住、流血的照片。

製作這些T恤的店家表示，他們看到槍擊事件的新聞後，立刻就開始製作，並聲稱目前已經收到來自中國和美國超過2000筆的訂單。商家還強調，根據現在的技術，只需要30分鐘就可以製作出新的T恤。

除此之外，還有其他印有「Fight! Fight! Fight!（戰鬥！戰鬥！戰鬥！）」、「I Will Never Stop（我永不停止）」字樣的T恤。《南華早報》報導稱，有關川普槍擊的周邊產品正在不斷增加。