50歲義消「肉身擋彈」護妻女　退休醫衝過去CPR搶救：他是英雄

Dr. Jim Sweetland, an emergency room physician who performed CPR minutes after the shooting at Donald Trump's Saturday rally, speaks with NBC's Tom Llamas. pic.twitter.com/vpTATXrPrB — MSNBC (@MSNBC) July 15, 2024

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普13日遇槍擊，在造勢活動現場的50歲義消康沛拉托爾（Corey Comperatore）用身體護住妻女，頭部中彈過世。退休的急診室醫師斯威特蘭（Jim Sweetland）當時就在現場，他趕到康沛拉托爾身邊進行CPR搶救直到警方到場，直言他是英雄。

斯威特蘭接受CNN採訪時稱，他當時聽到槍聲響起，接著聽到有女性在現場大喊「他中彈了」、「倒下去了」，便立刻趕過去。

▲美國前總統川普13日在造勢場合遇襲濺血。現場混亂。（圖／達志影像／美聯社）

這名傷者就是50歲義消康沛拉托爾，當時他已經沒有呼吸、沒有脈搏，斯威特蘭利用先前作為急診醫師的訓練，在眾人的協助之下，替康沛拉托爾做CPR與胸部按壓搶救，直到州警到場為止。

斯威特蘭坦言，他永遠不會忘記康沛拉托爾家屬臉上的神情，儘管他沒有和家屬取得聯繫，但也想對他們說，「你的父親像是英雄般犧牲」。

當斯威特蘭離開現場時，還有人跟他說，「兄弟你臉上有血，這邊有水，可以拿來洗臉」。他形容，這是他幫助康沛拉托爾之後，又有一名美國人對他伸出援手，「對我而言，這就是美國」。