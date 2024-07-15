川普真的命大！最新音檔分析：槍手離講台只有110m　差1cm就被爆頭

▲美國前總統川普在賓州造勢時遭遇槍擊，專家分析，事發當時槍手距離講台只有約110公尺。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普13日遭遇槍擊，血腥的畫面震驚全國。如今，隨著槍手的身份與刺殺現場狀況逐漸曝光，各單位都在檢討當天被疏忽的細節。法政專家馬赫（Robert Maher）分析川普遇刺現場音檔後，證實事發當時槍手距離川普演講的講台只有約110到120公尺。幸運的是，川普目前只有右耳受傷，並無生命危險。

▲川普及槍手相對位置。（圖／記者陳宛貞製圖）

據CNN報導，馬赫是蒙大拿州立大學（MSU）的聲紋鑑識教授。他指出，在暗殺發生當下，現場發出了「劈啪劈啪」的聲音，「這是槍口爆炸聲發出前，超音速子彈經過麥克風時會發出的聲音。」

馬赫進一步表示，假設子彈的平均速度為每秒800到1000公尺，那麼這些標記之間的時間表明了槍手當時距離麥克風只有110到120公尺。這一結論與CNN最初的分析一致，即當槍聲響起時，試圖暗殺川普的槍手就藏在了距離講台120至150公尺的屋頂上。

▲▼川普遭到槍擊時正在說明一張非法移民數據的圖表，幸運閃過子彈。（圖／達志影像／美聯社）

槍擊事件發生後，川普的右耳當場掛彩，鮮血流到右臉上，傷口看起來觸目驚心。特勤人員通報，川普只差1公分就被爆頭，所幸目前已無生命危險。目擊者凡妮莎（Vanessa Asher）告訴NBC，事發時川普正揮舞雙手，向支持者解釋投影幕上的圖表，並在關鍵時刻轉頭看了其中一張圖表，「如果他當時沒這麼做，就會被子彈擊中頭部」。