山腳斷層緊鄰塭仔圳、洲子洋重劃區　監院申請調查確認震災評估

▲監察院。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

臺灣位處太平洋火環帶，地震頻繁。依據經濟部地質調查及礦業管理中心公布之活動斷層分布圖，目前共有36條活動斷層，其中「山腳斷層」貫穿人口密集之大臺北都會區，包括五股洲子洋市地重劃區，緊鄰目前正在開發的塭仔圳重劃區，監察院今（1日）新聞稿指出，事涉公共安全及人民權益，監察委員田秋堇、林盛豐、趙永清已申請立案調查。

監委表示，山腳斷層位於人口稠密地區，調查斷層精確位置之挖掘工作進行不易，至今未能依法公布山腳斷層之「活動斷層地質敏感區」，僅能公佈推測之斷層線，致公務員無法依法落實建管機制。

監委指出，然雙北地區逾30年以上老屋數量龐大，眾多建物耐震能力恐怕不足，加以新北市政府近年於山腳斷層地帶推動重大都市計畫建設，如新泰塭仔圳市地重劃、五股洲子洋市地重劃等，勢必帶動人口進駐及商圈發展，倘山腳斷層發生錯動，勢必影響眾多人民之權益及安全。

監委也說明，經濟部地質調查及礦業管理中心有無善盡查明山腳斷層確切位置之職責，避免重大建設選址於活動斷層？新北市政府推動座落於山腳斷層之重大建設計畫，有無詳加評估並審慎考量？對於已公告、但難以確定精確「地質敏感區」之活動斷層，政府有無參酌國外經驗，於土地利用、建築管理、交通建設等面向規劃訂定保障公共安全之相關防震規範？均有待調查釐清。