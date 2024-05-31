「破壞民主」遭撤銷NATPA獎項！黃國昌回擊：民主不專屬民進黨

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

記者閔文昱／綜合報導

長期致力於台灣民主發展的海外團體北美洲台灣人教授協會（NATPA），曾在2015年頒發「NATPA廖述宗教授紀念獎」給太陽花運動的領袖人物黃國昌。然而，北美洲台灣人教授協會今（31日）聲明表示，黃國昌的行為破壞台灣民主，理事會一致決定撤銷他的獎項。對此，黃國昌也發聲回應了。

北美洲台灣人教授協會（NATPA）表示，2015年因為黃國昌是「2014年太陽花學運」的精神領袖之一，因此頒予黃國昌第一屆「NATPA廖述宗教授紀念獎」，然而在2024年的今天，「黃先生的種種行為，一而再再而三的不尊重台灣人民辛苦建構經營的民主體制與程序，持續做出嚴重破壞台灣民主的行為，蔑視民主價值」。

NATPA強調，強烈譴責黃國昌當前的行為，也不願黃國昌繼續以廖述宗紀念獎得獎者的身分破壞台灣的民主，因此理事會基於上述原因，一致決定撤銷頒發給黃國昌的NATPA 廖述宗教授紀念獎，認為黃國昌不再代表該獎項所賦予的價值理念。

對於獎項被撤銷，黃國昌也透過聲明表示，尊重授獎單位的決定，但他認為因公共政策上不同看法而被指破壞、蔑視民主，實為不可承受之重。他強調，自己始終堅信，民主屬於全體人民，絕非專屬於以民主進步為名，卻背棄政治承諾之單一政黨。