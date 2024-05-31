黨員被提名考試委員！國民黨不知情　要求主動說明理由

▲新任副總統蕭美琴31日主持考試院第14屆正副院長暨考試委員提名人發布記者會。院長周弘憲、副院長許舒翔、委員邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬.納威，共計9人接受提名。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

總統府今（31日）公布考試院正副院長和7名考試委員被提名人，其中包括有國民黨籍身分的中山大學榮譽講座教授邱文彥、銓敘部前常務次長呂秋慧被提名為考委。不過，國民黨表示，內部並沒有推薦邱、呂，要求兩人主動向黨部說明，為何接受執政黨提名。

對於邱文彥、呂秋慧被提名為考委，國民黨表示，「目前尚未完成憲法上的任免程序，本黨將進一步瞭解情況，也希望被提名人能向本黨說明以何理由接受執政黨的提名」。

根據「中國國民黨黨章」第36條第1項規定，未經過中常會同意，擅自接受非本黨執政者延攬為政務官，有違反黨之紀律，應受黨之懲處。而黨員違反紀律，則分別有申誡、停止黨職、停止黨權、撤銷黨籍、開除黨籍5種懲處方式。

不過，事實上過去也有不少國民黨員在民進黨政府當官的例子，包括民進黨2000年首度執政時的首任閣揆唐飛；前總統蔡英文時期，也任用時任外交部長李大維、時任國防部長馮世寬等人。

此外，現任國民黨秘書長黃健庭，2020年也曾一度獲得前總統蔡英文青睞，提名為監察院副院長，當時黃本人也有高度意願，但在國民黨內部引發極大反彈，最終黃健庭放棄提名。