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是結束也是開始！紙風車「368藝術工程」啟動第3輪　加入永續議題

▲▼紙風車劇團「368鄉鎮兒童藝術工程」將於今年（2024）10月走完。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團「368鄉鎮兒童藝術工程」將於今年10月走完，同步將啟動第3輪工程計畫，等於「是結束也是開始」。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／馬祖報導

紙風車劇團從2012年啟動「368鄉鎮兒童藝術工程」，讓全台鄉鎮的孩子們能就近欣賞表演藝術，今年10月將完成全台巡演。而今（31）日劇團透露，368工程將啟動第3輪，不僅會延續對土地的認識，也會加入永續議題，例如規劃讓孩子認養小樹苗，象徵對守護土地的承諾。

紙風車劇團2006年開啟了「319鄉村兒童藝術工程」，就是希望不只是都市的小孩能接觸表演藝術，因此聚集了許多志同道合的發起人並募款，在全台319個鄉鎮巡迴，歷經了歷經5年，2萬多人次的捐款，在2011年12月完成了第一哩路。

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319工程完成後，紙風車明白孩子會一代代的出生、長大，因此繼續用戲劇陪伴台灣的孩子，2012年再次啟動「紙風車368兒童藝術工程」。巡迴全台368個鄉鎮時，也會特地在每次的演出加入跟在地有關的情節，鼓勵孩子們認識自己生長的土地、文化。

▲▼馬祖首座專業劇場「梅石藝文中心」藝文中心」啟用，紙風車劇團相隔17年登島演出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼馬祖首座專業劇場「梅石藝文中心」啟用，紙風車劇團相隔17年登島演出。（圖／記者林育綾攝）

▲▼馬祖首座專業劇場「梅石藝文中心」啟用，紙風車劇團相隔17年登島演出。（圖／記者林育綾攝）

近來馬祖首座表演廳「梅石藝文中心」落成，紙風車劇團相隔17年登島首演，在梅石藝文中心演藝廳帶來《台灣幻想曲》演出，近400名觀眾進入馬祖第一座專業劇場看戲，寫下里程碑。

這次在馬祖演出後，「紙風車368藝術工程」就只剩下13個點，將會在今年10月中旬完成。不過紙風車文教基金會執行長張敏宜透露，這是一階段的結束，也是新階段的開始，紙風車將會啟動第3輪兒童藝術工程。

▲▼紙風車劇團曾在17年前的「「319鄉村兒童藝術工程」登上馬祖演出。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團曾在17年前的「319鄉村兒童藝術工程」登上馬祖演出。（圖／紙風車劇團提供）

張敏宜說明，第一輪重心放在讓全台包括偏鄉兒童，能接觸表演藝術；第二輪加強對在地故事、文化的認識；接下來的第三輪，會加入永續議題，讓孩子們學習對土地永續守護的承諾，初步構思可能贈送小樹苗，讓孩子學習照顧植物生命開始，思考對地球的承諾。

藝術工程從2006年至今，已經18年了，張敏宜說，當年不少看過表演的小朋友，如今都已經成年了，甚至能孕育下一代，因此劇團的工程也要有階段性的成長，也期望在現場互動時能夠有更多人與人之間的溫度。

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