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陸客踩線團喊卡　交通部喊「歡迎態度不變」：延期確定將盡力協助

▲▼馬祖北竿芹壁村。（圖／馬祖國家風景區管理處提供，何南輝攝）

▲大陸福州踩線團原定6月10日赴馬祖，昨晚宣布延期。（資料示意圖／馬祖國家風景區管理處提供，何南輝攝）

記者李姿慧／台北報導

我方組團赴陸禁團令尚未全面解除，中國大陸福州原定6月10日赴馬祖踩線團昨（30日）晚即宣布喊卡延期。我交通部今表示，交通部歡迎踩線團前來馬祖考察態度不變，待對方時間確定將盡力協助。

大陸日前宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，福州旅遊協會踩線團原定6月10日要到馬祖，不過我方行政院昨僅宣布已規劃和攬客的旅行團6月1日後仍繼續出團，但未全面解除禁團令，目前仍禁止攬客，昨晚福州旅遊協會即發函宣布延後赴馬祖。

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交通部表示，有注意到相關訊息，據媒體報導應是因端午連假期間對岸業者量能狀況而延後，不過交通部歡迎其前來馬祖考察的態度不變，待對方時間確定後也會盡力協助辦理。

交通部長李孟諺今在立院受訪時也表示，昨天行政院長在院會也有對外宣布拍板定案，之前已成團或有規劃要出團的，6月1日後仍可出團，確保旅客和旅行業者權益，不會6月1日後不能出團。

針對有業者反彈配合禁團令依規定未攬6月後的團，等同變相處罰好學生，李孟諺僅表示，旅行業者之前已經有規劃的或已組團成立的，現階段還是可以繼續出團，相關認定觀光署會從寬彈性認定，確保旅客和旅行業者權益。

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