模擬切斷台灣進口能源與外援　解放軍演習「首次圍堵」花東沿海

記者任以芳／綜合報導

解放軍東部戰區於23日至24日在台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習，第二天演習重點擺在台灣以東海域，距離也比之前更加靠近。為何解放軍這次目標擺在花東沿海一帶？大陸國防大學專家張弛分析，主要切斷3條線，台灣能源進口線、台獨份子的逃離路線以及外界從東部給予的補給支援資源。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校今表示，解放軍東部戰區24日持續位台島以東海空域，開展艦機協同、對海突擊、對陸打擊等科目訓練，檢驗戰區部隊多域協同、聯合打擊等實戰能力。

▲▼東部戰區圍台軍演，花東一帶是這次演習重點區域。（圖／翻攝東部戰區）

對比解放軍2022年裴洛西訪台後的演習範圍，這次軍演規模更加擴大，包括台灣海峽、台灣北部、南部、東部，還包括了金門、馬祖、烏丘嶼、東引島周邊，尤其這次鎖定在花東一帶演習，距離也非常靠近。

大陸國防大學專家張弛分析，這次演習區域圍繞著台灣本島，並且分成三大區塊。台灣以東沿海「首次」列為軍演重鎮，張弛指出，「東部演習區域要切斷三條線，第一條線是台灣的能源進口線，第二條線是台獨分裂勢力逃避制裁、向外逃竄的路線，第三條線要切斷援助台灣或台獨勢力的支援線。」

▲大陸陸軍事專家張弛 。（圖／翻攝 央視）

張弛繼續分析，解放軍演習以北的臨近的海空域位置，針對台獨分裂勢力進行威懾，也是針對民進黨和新上任的政府。

台灣南部鄰近海空域也是這次演習重點，張弛說，「主要針對台灣南部台獨勢力大本營，同時展示解放軍有能力對台灣的南部港口進行封鎖圍困，對台灣的經濟社會造成巨大的影響。」

不少兩岸軍事專家也分析，解放軍這次圍台演習的規模和佈局出現新模式。大陸評論員劉和平指出，李登輝兩國論時期的軍演，以及裴洛西訪台後的圍台軍演，解放軍主要利用發射「中遠程導彈」把台灣圍起來。

劉和平說，這次東部戰區的「圍台軍演」，解放軍出動火箭軍、軍艦和戰機把台灣包圍起來，比起過去幾次解放軍大型軍演，這次距離台灣位置也「罕見」靠近，尤其是花東沿海一帶

除了包圍台灣，東部戰區也是「首次」列出包括金門、馬祖、烏丘嶼、東引島在內離大陸最近，但由台灣方面實際控制的島嶼，主要戰術是「分割包圍」，切斷台灣本島與四個島嶼之間的聯繫。

▲ 大陸對台軍演「首次」出現海警。（圖／翻攝中國海警）

過去解放軍演習「首次」加入海警，由福建海警組織艦艇編隊在烏丘嶼和東引島附近海域開展綜合執法演練，根據示意圖來看，海警艦艇編隊距烏丘嶼最近只有2.8海里，距東引島只有3.1海里，完全突破民進黨划設的「禁限制水域」。

劉和平分析，意味著如果發生重大「台獨」事變，大陸第一步動作不只收回金馬，外加烏丘嶼和東引島，以示對賴清德的懲罰和警告。「不用解放軍出面，由海警甚至是由福建地方海警出面就行。」

「未來解放軍極可能採取『切香腸』方式，一步一步地收回這幾個離島的實際控制權，最後再收回台灣本島的實際控制權。」劉和平說。

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