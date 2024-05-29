陸團客快來了？福州赴馬祖踩線團「獲批入台證」　預計6／10出發

▲馬祖觀光協會理事長孫孝豪 。（資料圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸日前鬆綁福建赴馬祖旅遊，由於「520」後兩岸緊張局勢加劇，觀光恢復進度引來擔憂，不過據了解，福建福州赴馬祖踩線團已獲批「入台證」，預計於6月10日出發，將到南竿、北竿這2個主要島嶼進行考察。

馬祖觀光協會理事長孫孝豪表示，福州市赴馬祖參訪團的相關材料，在「520」就職大典後送件，目前入台證已經發出。作為福州市踩線團的帶隊人，福州市觀光協會會長韓鳴表示，目前未收到延期發團的通知，若無其他變故，預計於6月10日出發。

▼福州旅行協會會長韓鳴。（圖／記者蔡儀潔攝）

據了解，福州踩線團計畫為期3天2夜，成員共有28位，主要為旅行業者，將到南竿、北竿這2個主要島嶼考察旅遊情況，具體地點包括馬祖酒廠、北海坑道、媽祖巨神像 、津沙聚落、戰爭和平紀念公園、芹壁聚落等。

孫孝豪此前表示，只要陸方的簽注開始接受辦理後，相信會有不少客人到馬祖旅遊，福州、泉州、廈門等地有很多旅行社都已準備要辦所謂的「踩線團」，希望能熟悉一下旅遊線路和產品。

連江縣縣長王忠銘此前曾透露，大陸宣布開放後開了幾次會議籌備，目前證件、接待等工作都已完成前置作業，還特別設計了伴手禮，「『520』之後應該有很好的消息傳來。歡迎鄉親一起過去。」