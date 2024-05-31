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福州赴馬祖踩線團臨時喊卡　觀光署：延到端午後

▲▼馬祖藍眼淚。（圖／馬祖國家風景區管理處提供，郭州宇攝）

▲馬祖藍眼淚為觀光客朝聖美景。（圖／馬祖國家風景區管理處提供，郭州宇攝）

記者李姿慧／台北報導

我方組團赴陸禁團令尚未全面解除，行政院昨（30日）僅宣布已規劃的旅行團6月底前可繼續執行，未來視狀況滾動檢討。中國大陸福州原定6月10日赴馬祖踩線團昨晚即宣布喊卡延期，觀光署長周永暉表示，目前接獲消息，踩線團因端午節調整時程，將延至端午節後，我方歡迎陸客來台灣。

大陸日前宣布將開放福建民眾到馬祖旅遊，福州旅遊協會踩線團原定6月10日要到馬祖，不過行政院昨僅宣布已規劃和攬客的旅行團6月底前可繼續執行，未全面解除禁團令，目前仍禁止攬客，昨晚福州旅遊協會即發函宣布延後赴馬祖。

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福州旅遊局聲明指出，鑒於今年福州市在中華民族傳統佳節端午節期間，將舉辦重要節慶活動，與考察團原定計畫行程衝突，為確保雙方活動能順利進行，考察活動決定延期舉行，延後具體日期將盡快觀光協會協商。不過陸方也傳出這僅是表面理由，實際原因與台灣對組團赴陸旅遊有過多限制有關。

對此，觀光署長周永暉表示，該事有事先接獲通報，目前接獲的消息，理由是因端午節活動進行調整，將延後到端午節後。

周永暉強調，台灣歡迎他們來，馬祖有觀光署馬祖國家風景區管理處，很有特色，歡迎陸客來台灣。

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