海洋油污染緊急應變　台南環局聯合10單位辦油污救災演練

▲台南市環保局29日在將軍漁港，舉行了海洋油污染緊急應變演練，模擬船隻擱淺導致燃料洩漏，現場船身冒煙、船員落海、油艙破裂油料洩漏等驚險情境。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市環保局29日在將軍漁港，舉行了海洋油污染緊急應變演練，模擬船隻擱淺導致燃料洩漏，現場船身冒煙、船員落海、油艙破裂油料洩漏等驚險畫面，參與人員無不身臨其境，以最快速度展開救援，展現本市整體救災及污染應變能力。

台南市轄內有一處商港及7處漁港，漁船在海上發生事故時，往往會導致不幸後果和巨大損失，甚至衍生海洋污染風險。唯有在事故發生的黃金時間內採取緊急應變措施，才能減輕對海洋生態及沿岸資源的衝擊，「多一分準備、少一分傷害」。

此次演練中，各救災單位在接獲通報後立即展開救援行動，海巡署南部分署第一一岸巡隊出動UAV單旋式無人飛行載具、遙控救生圈及橡皮艇，精準且迅速地執行救援任務；環保局則利用輕便的便攜式攔油索，有效控制油污擴散。各救災單位齊心協力，展示出卓越的應變措施，順利將污染控制在最小範圍內並迅速完成清理工作，成功化解這場模擬危機。

環保局長許仁澤表示，舉辦演練目的係為了加強各相關單位合作默契及資源整合，一旦遇緊急事故，能立即做出最適當的應變，把危害降至最低。

參加演練單位包括海洋委員會海巡署南部分署第11岸巡隊、海洋委員會海巡署艦隊分署第四海巡隊、台灣中油公司油品行銷事業部台南營業處、市府災害防救辦公室、台南市漁港及近海管理所、警察局、消防局、南縣區漁會、將軍區公所及環保局等10個單位。